El proyecto 'Mayores activos' ofrece una nueva conferencia para prevenir la soledad no deseada

Cartel del proyecto 'Mayores activos'. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Mayores activos' ofrece una nueva conferencia el lunes, 23 de noviembre, para activar a las personas mayores y prevenir la soledad no deseada.

Bajo el lema 'Bailar mi cuerpo para comprenderme', la charla se celebrará en el Centro Cívico Tabacalera y será a cargo de la psicóloga sanitaria Andrea Escolano, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Salud, Zulema Gancedo, ha destacado la importancia de esta acción y sobre todo la colaboración con el Colegio de Psicólogos para organizar actividades pensadas para potenciar el cuidado de la mente y la gestión de las emociones de las personas mayores de la ciudad.

Las actividades comenzaron a finales del mes de septiembre con una conferencia sobre la necesidad de emprender acciones que dinamicen la vida del colectivo de personas mayores a cargo de Jaime Gutiérrez.

Hasta abril de 2027, se desarrollarán otras conferencias con temas tan diversos como la estimulación neurocognitiva y sus ventajas, la gestión de los sentimientos y emociones y talleres de estimulación neurocognitiva o de consejos prácticos para vivir con seguridad, ser independiente y expresar opiniones.

Además, se celebrarán talleres con programas de voluntariado y actividades intergeneracionales.

"Queremos contribuir a que nuestros mayores, mediante acciones concretas, operativas y adaptadas a sus necesidades y demandas, estén activos cognitiva y emocionalmente previniendo, en lo posible, situaciones de soledad no deseada", ha apostillado.

Así, Gancedo ha reconocido que la propuesta propone desarrollar tres de los retos estratégicos del Plan de actuación del Ayuntamiento de Santander como son potenciar un envejecimiento activo y saludable psicológica y emocionalmente, reducir las situaciones de soledad no deseada, así como promover y mantener la autonomía de las personas mayores.