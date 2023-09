El PSC-PSOE se reivindica como alternativa a un Gobierno del PP que solo quiere "confrontar" con el de España

Zuloaga observa "un discurso errático" del PRC fruto de un resultado electoral que le ha dejado en "situación crítica"



SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSC-PSOE se ha reivindicado este martes como "partido de referencia de la mayoría progresista" y como alternativa a un Gobierno del Partido Popular en Cantabria que solo quiere "confrontar" con el Ejecutivo nacional. "El proyecto de ayusización de Buruaga es un perjuicio absoluto para Cantabria; la vemos permanentemente buscando elementos de confrontación con el Gobierno de España".

Así se ha pronunciado el secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, en un desayuno informativo en el que ha analizado la marcha del curso político y en el que ha asegurado que su partido trabajará para sacar adelante leyes como la de vivienda --proyecto del anterior Ejecutivo PRC-PSOE-- y porque no se deroguen otras como la de Memoria Histórica, en un inicio de legislatura en el que el Gobierno popular de María José Sáenz de Buruaga no ha presentado "ni un proyecto nuevo por primera vez en la historia de un presidente regional" y "solo se ha dedicado a sembrar la duda y a paralizar algunas" iniciativas en marcha.

Por eso, Zuloaga ha pedido al Ejecutivo cántabro "que gobierne" porque lleva el verano sin hacerlo y sin atender "urgencias ni necesidades" ya que la presidenta se ha dedicado a "promocionar la acción orgánica" de su partido "sin trabajar por los intereses de Cantabria".

Según el socialista, en estos 75 días de Gobierno, Buruaga ha demostrado "que no cumple" cuando dijo que su Gobierno sería "el de la gestión y del buen Gobierno". Una "no gestión" que ha llevado a la pérdida de los 30 millones de euros para el centro de refugiados de Parayas; ni un buen gobierno con el nombramiento de consejeros "señalados" como el de Ganadería, Pablo Palencia, "suspendido por el Colegio de Veterinarios", o el de Salud, César Pascual, "que privatizó Valdecilla y colocó familiares en Ferrovial".

Zuloaga ha acusado al Ejecutivo de "desandar lo andado" y de tener un "perfil bajo", sin dar a conocer su hoja de ruta ni proyectos transformadores más allá de los que dejaron los socialistas, como el MUPAC, La Pasiega o la Residencia Cantabria.

Los dos objetivos del Gobierno en el arranque de legislatura han sido, en su opinión, "sembrar la sombra" sobre la gestión de la anterior Administración --como en el MUPAC y la protonterapia-- y "colocarse medallas que no le corresponden" como la primera piedra de La Pasiega.

El líder socialista ha censurado la "desidia" del Gobierno hacia los servicios públicos como la Atención Primaria y la falta de licitaciones y de seguimiento de proyectos en marcha. En materia sanitaria, ha referido a un personal "maltratado", a proyectos "erráticos" --como la recuperación del médico de continuidad-- y "ralentizados", como el servicio de ambulancias.

En dependencia ha expresado su "preocupación" por la nueva ley "pionera" del anterior Ejecutivo, con derechos retributivos más altos, que el actual "no aplica", un asunto que el PSOE llevará al Parlamento. También ha criticado la "confrontación" de Buruaga con el Gobierno de España en el caso del antiguo psiquiátrico de Parayas y ha asegurado que los socialistas estarán "pendientes" de que la presidenta cumpla el compromiso de que este patrimonio siga siendo público y de que el PP "no haga caja" con él.

IMPUESTOS

Otra "falacia" que ha denunciado Zuloaga se refiere a la bajada de todos los impuestos en 2024 anunciada ayer por la presidenta --que el socialista está "convencido" de que llevará a cabo-- apuntando que la supresión del de Patrimonio en Cantabria supondrá que los exentos en la comunidad paguen el de grandes fortunas del Gobierno de España, lo que va "en contra de los intereses de la Hacienda" regional.

Además, en su opinión, la nueva política fiscal y económica es "insostenible" porque no se pueden acometer los proyectos en marcha, fortalecer las políticas públicas y no reducir la capacidad de ingresos bajando los impuestos y más cuando el año próximo no habrá transferencias extraordinarias porque no habrá Presupuestos Generales del Estado, ha advertido. "Es una cuadratura imposible, ha afirmado. "O nos mienten o nos engañan", ha remarcado, asegurando que el PSOE estará "pendiente" de promesas populares que "se quedan en papel mojado" y denunciará "recortes y privatizaciones".

"El objetivo del PP y de Buruaga no es que a Cantabria le vaya bien, es ser una plataforma para confrontar con el Gobierno de España, en un proyecto de ayusización de la política de Cantabria. El PP antepone sus intereses orgánicos a los de Cantabria", ha subrayado, censurando la propuesta "extemporánea" sobre financiación autonómica que debatió ayer el Parlamento; la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo que "saben fallida" y "ha hecho perder un mes" a España; o la propuesta que llevará el PP la próxima semana al Parlamento sobre la ley de amnistía "que no está encima de la mesa. Buscan la confrontación", ha reiterado.

Frente al PP, Zuloaga ha reivindicado un PSC que ha registrado el mayor crecimiento de España en las elecciones de mayo, un 13% y un diputado más. "Hoy somos la referencia de la mayoría progresista", ha asegurado, apuntando que si hay gobierno popular en la región es porque este partido se ha apoyado "en dos multas con intereses comunes", Vox y el PRC, lo que convierte a los socialistas en "la única alternativa".

De hecho, ha indicado que "muchos empresarios están llamando al PSOE" para tener interlocución con el Gobierno de España, preocupados por los fondos europeos, porque el PP "ha dejado de coger el teléfono y no atiende ni a ciudadanos ni a empresarios".

Además, ha lamentado que el PP tampoco asume la gestión de la crisis de la enfermedad hemorrágica epizoótica y "carga la responsabilidad en los alcaldes".

Por otra parte, Zuloaga ha defendido que el PP ha llegado al Gobierno de Cantabria "para contentar a Gema Igual". "La máxima preocupación del Gobierno es que Igual no genere un problema de visibilidad a Buruaga y esto está costando muchos recursos a los cántabros y a los ciudadanos de fuera de Santander", porque mientras la regidora se ha reunido con el Consejo de Gobierno, el tercer ayuntamiento de la comunidad, Castro Urdiales (PSOE-Castro Verde), todavía no ha sido atendido, en una "desigualdad" a su juicio.

"DISCURSO ERRÁTICO DEL PRC"

A preguntas de la prensa sobre el momento en que se encuentra su anterior socio de Gobierno, el PRC, Zuloaga ha opinado que se encuentra en un tiempo "de asumir un resultado terriblemente duro", que le ha dejado en una "situación crítica" al pasar de ser primera fuerza a "empatar" con el PSOE en ocho diputados. Y para el socialista, los regionalistas han manifestado "un discurso errático" como fruto de este resultado.

Ha afirmado que el acuerdo "de mínimos" del PRC con el PP "se ha roto" ante el "incumplimiento" de mantener en marcha anteriores proyectos, como el de Parayas, mientras que los gobiernos PSOE-PRC "han venido bien a Cantabria". Además ha puesto en valor que desde que él lidera el PSC, se ha roto la tendencia de que los socialistas perdían votos en las elecciones tras estos ejecutivos de coalición.