PSOE acusa a Igual de mentir sobre el retraso del presupuesto para "ocultar su desgobierno consecuencia de un mal pacto"

"El periodo de Gema Igual es el peor de la democracia en Santander", afirma el portavoz socialista

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha acusado hoy a la alcaldesa, Gema Igual (PP), de mentir sobre los motivos del retraso "inédito" en la presentación del presupuesto municipal para este año.

Según Fernández, Igual "miente" sobre los motivos que llevan a no tener presupuesto "porque no tiene una respuesta decente", porque "está abonada a la mentira" y "ya no sabe cómo ocultar el tamaño de su desgobierno como consecuencia de un mal pacto (PP-Ciudadanos). Un mal pacto que solo ha servido a los intereses del PP, para retener la Alcaldía de Santander".

El socialista se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la que también ha denunciado que Igual está al frente del "peor gobierno municipal en la historia de Santander", y en la que ha puesto de relieve que todas las capitales de comunidad autónoma y de provincia tienen presupuesto para 2022 --aprobado o en tramitación--, por lo que la anulación de la plusvalía no justifica el "tremendo retraso" de Santander, donde no se ha presentado ni el borrador ni el calendario de tramitación del presupuesto.

Además, ha subrayado que los presupuestos de otras ciudades contemplan "cifras al alza" pues la eliminación de la plusvalía se ha "compensado" con fondos procedentes del Estado o de la Unión Europea.

Por lo tanto, para Fernández, la anulación de la plusvalía "no sirve como excusa" para no haber presentado el presupuesto en Santander, y ha exigido a la alcaldesa que "deje de engañar a los santanderinos" porque "todas las ciudades tienen presupuesto".

El concejal ha subrayado que, mientras el resto de administraciones tienen sus presupuestos aprobados y en el caso de los gobiernos central y regional "cumplen todos los compromisos con Santander", en el Ayuntamiento "no hay ni proyecto".

"No solo estamos sin presupuesto para 2022 en Santander, es que estamos sin borrador de presupuesto y sin calendario para la tramitación", ha enfatizado, subrayando que este retraso "por la mala gestión del PP en el Ayuntamiento" no había pasado nunca a este nivel.

"Es algo inédito, no se había dado nunca en la historia", ha señalado Fernández, para quien la conclusión es que "el periodo de Gema Igual es el peor de la historia de la democracia".

"El peor" por la "terrible crisis de los servicios públicos" y en especial de las basuras; por el "abandono" de los servicios sociales; por poner a Santander "a la cola de todas las estadísticas económicas, ambientales y sociales", con una ciudad "cada vez más hostil y cada vez más desigual"; y el peor "por la falta de talante democrático", por el incumplimiento de los acuerdos de la mayoría, y por la "falta de transparencia que lleva a bloquear la investigación de los asuntos turbios del pasado del PP", ha desgranado.

Pero, para el socialista, sobre todo es "el peor periodo de la historia de la ciudad por la falta de ambición para encarar el futuro, por la falta de proyecto de transformación y de recuperación de esta crisis que ha sido terrible".

Y a todo ello ha sumado el "atasco de gestión" y el hecho de que cada vez hay más asuntos judicializados, "la mayor conflictividad de la historia con las empresas y con los empleados municipales", ha valorado.

Y todo, a su juicio, está relacionado con "la huida hacia adelante del PP para retener la Alcaldía".

NADIE AL VOLANTE

Para Fernández, el periodo de Gema Igual es "un desastre absoluto" porque "no hay planificación, no hay más proyecto que la improvisación y la confrontación" y "no hay nadie al volante del Ayuntamiento de Santander".

Prueba de ello, en su opinión, es que todas las capitales tienen presupuesto, incluidas las gobernadas por los populares, menos Santander, que "se queda tan atrás con el PP".

Además, han presentado documentos que reflejan mayores ingresos "por los proyectos europeos y por el incremento de las transferencias del Estado", mientras en Santander "el PP nos condena a seguir con unos presupuestos de antes de la pandemia cuando todo ha cambiado tanto y la realidad de 2022 nada tiene que ver con la de 2020".

"Cuando todas las ciudades tienen presupuestos adaptados a 2022, al año de la recuperación y a los proyectos europeos, Santander no tiene presupuestos adaptados a la lluvia de millones que está por llegar. No tiene nombre la dejación de funciones del PP y va a generar problemas en la gestión", ha advertido el edil.

En este sentido, Fernández ha defendido que los santanderinos merecen una explicación y "seria" porque los cambios normativos en la plusvalía "no sirven como excusa".

"¿Cómo explica Gema Igual y su concejal de Hacienda que el resto de ciudades sí tengan presupuesto?", se ha preguntado el socialista, que ha pedido a Igual que "no mienta y que se deje de una vez de excusas para tapar su incapacidad para gestionar el Ayuntamiento de Santander".

Según Fernández, Igual está "abonada a la mentira" para "ocultar su desgobierno" como consecuencia de "un mal pacto" con Cs que "solo ha servido para aplazar cuatro años el cambio que necesita desde hace mucho tiempo esta ciudad".

"Cada día que pasa se hace más urgente rectificar aquella mala decisión; cambiar de Gobierno para que empiecen a cambiar las cosas que funcionan mal, para poner orden en la gestión del día a día. Sin tantas excusas, sin tanta confrontación y sin tantas mentiras que sólo sirven al PP para tapar su incapacidad", ha concluido.