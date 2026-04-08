El PSOE advierte que el PP introducirá un copago en las ayudas a los enfermos de ELA y exige parar este "despropósito"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha advertido que el Gobierno autonómico (PP) introducirá un copago en las ayudas de atención a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ligado al nivel de renta de los pacientes, y le ha exigido que detenga lo que considera un "despropósito".

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa la portavoz socialista, Ainoa Quiñones, quien ha lamentado que el PP "siempre nos vuelve a sorprender para mal", en esta ocasión "con un copago en el acceso a esas ayudas destinadas a garantizar la atención las 24 horas a quienes sufren esta terrible enfermedad y apoyar así también a sus familias".

"Esta indecencia va a hacer que algunas familias se vean obligadas a renunciar a la ayuda por no poder hacer frente al copago", ha advertido.

Al respecto, ha incidido en que el Gobierno de España financia el 50% de estas ayudas y el otro 50% les corresponde a los gobiernos autonómicos. Así, "mientras en otras comunidades lo asumen, aquí van a establecer un copago", ha criticado la portavoz socialista.

Y ha exigido al PP que "pare este despropósito, uno más de los que está cometiendo en la sanidad pública de Cantabria". En este sentido, ha condenado que, tras las privatizaciones con el convenio con Santa Clotilde para los cribados de cáncer" y los datos de 50.000 cántabros participantes en Cohorte Cantabria que "ponen en manos de farmacéuticas privadas", "ahora han llegado los copagos".

Al hilo, la socialista ha vuelto a reclamar al PP "verdad y transparencia" en la "cesión" de datos de Cohorte, porque "más de 50.000 cántabros han dado a la sanidad pública de Cantabria sus datos de forma altruista y no pueden acabar en manos de farmacéuticas privadas con afán de hacer negocio".

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que "deje de usar la salud como negocio en vez de como un derecho de todos los ciudadanos", y ha afirmado que, hasta el momento, "ninguna de las explicaciones que han dado nos convencen".

"En ninguna parece que dicen la verdad a todo", ha apostillado, al tiempo que ha denunciado que los 'populares', "entre lo público y lo privado, siempre eligen lo privado y, entre derechos y negocios, siempre eligen los negocios".

"RIENDA SUELTA A LA ESPECULACIÓN"

Por otro lado, Quiñones ha advertido en su intervención que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que ayer salió a información pública tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, "ni planifica ni regula" y abre la puerta a "dar rienda suelta a la especulación".

"Descontrola y desordenada el territorio de Cantabria dejándolo en manos de especuladores. Ese es el único objetivo de tantas prisas", ha opinado.

Para la dirigente socialista, el PP ha aprobado un documento "sin participación real, sin el apoyo de expertos y técnicos conocedores de la materia y con los colegios profesionales ausentes de la votación en la CROTU".

Por ello, ha aseverado que se "demuestra que está hecho a medida de constructores de segundas residencias, para los de fuera, mientras no se dan oportunidades para una vivienda digna a los jóvenes y las familias de Cantabria, que ven como la vivienda ha subido en esta tierra un 20% en un año con las políticas del Partido Popular".

Además, ha lamentado que los 'populares' aprobaron una Ley del Suelo que ha abierto "la puerta a construir sin límite en suelo rústico" y ahora un PROT "para regularizar todo ese descontrol urbanístico, que va a ser el mayor atentado contra el medio ambiente y nuestros entornos naturales".

Por último, la portavoz de los socialistas cántabros ha reiterado que el PSOE va a solicitar al Gobierno autonómico que se amplíen los 45 días de exposición pública, al menos hasta el 31 de agosto, para que "se pueda aportar y alegar a este documento pobre, inconexo y que no refleja la realidad".

"Estamos hablando del documento más importante para el desarrollo de Cantabria y su complejidad política y técnica merece y necesita tiempo de análisis, estudio y aportaciones", ha recalcado.

Y ha concluido que desde el PSOE lamentan "tener que exigirlo", al igual que "tener que estar siempre en todas las leyes pidiendo al PP que abra la participación, que escuche a los cántabros y que se apoye en los expertos".