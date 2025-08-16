El PSOE "agradece" al PP su "rectificación" al asumir que el mantenimiento de playas corresponde a los ayuntamientos

Incide en que el Gobierno de España tiene un Plan Nacional de seguimiento de la alga asiática que llegó a Noja y Santoña

SANTANDER, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha agradecido al Partido Popular su "rectificación", dice, al asumir que la competencia de mantenimiento y conservación de las playas corresponde a los ayuntamientos.

Así ha reaccionado en un comunicado ante las nuevas declaraciones del PP sobre la alga asiática 'rugulopteryx okamurae' que ha llegado a las playas de Noja y Santoña, y en las que recordaba a los socialistas que existe una Estrategia Nacional contra esta especie invasora que "exige coordinación" entre administraciones. Y aseguraba que si bien son los consistorios quienes tienen la responsabilidad de la retira del alga que llega a la orilla, el Ministerio para la Transición Ecológica la tiene en la coordinación de esa estrategia.

Al respecto, Quiñones ha opinado sobre los 'populares' que "primero buscan culpables cuando son incapaces de gestionar y, después, cuando quedan en evidencia, empiezan con las conjeturas". A su juicio, es una "una prueba más de que el PP de María José Sáenz de Buruaga vive en una ceremonia de confusión permanente".

Y ha aseverado que "hace dos días pedían a la Delegación del Gobierno medidas urgentes para extraer el alga asiática y hoy ya reconocen que tenían que hacerlo ellos mismos y hablan de un plan nacional desde el desconocimiento profundo de lo que se está haciendo".

Por ello, la portavoz socialista ha interpelado al PP para que explique "con qué fundamento y en base a qué datos dice que el Gobierno de España no está haciendo nada" cuando tiene en marcha un Plan Nacional desde 2022 para el seguimiento, el análisis y el desarrollo de programas de investigación científica para evitar su proliferación.

En este sentido, ha indicado que esta especie invasora "es un fenómeno que ocurre ahora en Cantabria pero que ya ha ocurrido en la costa de Galicia o de Cádiz y que tiene un importante impacto en los ecosistemas marinos así como en el turismo y la pesca".

"Ante todo eso, lejos como dice el PP de quedarse de brazos cruzados, el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha incluido el alga asiática en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras con todo lo que ello conlleva y, además, se han establecido procedimientos de gestión de su biomasa", ha afirmado.

De este modo, Quiñones ha explicado que el Ministerio estableció en ese Plan Nacional aprobado en 2022 un diagnóstico detallado y los mecanismos a desarrollar para evitar su propagación, así como ha desarrollado los procedimientos de gestión de la biomasa de esta especie invasora y su transporte para su valoración y destrucción.

"Es increíble leer las acusaciones plagadas de insultos y descalificaciones del PP, que no aportan ni soluciones ni propuestas para frenar la propagación de la alga asiática", ha insistido la portavoz de los socialistas cántabros que ha dicho que los dirigentes 'populares' "deberían centrar los esfuerzos en mejorar las cosas y no en el choque entre administraciones".

Por último, les ha pedido que abandonen "esa estrategia de la confrontación, el insulto y el bulo". "Es más sencillo preguntar con respeto al Gobierno de España, que tiene la mano tendida, y trabajar juntos para solucionar este problema", ha sostenido.

"Los cántabros están cansados de tanto ruido cuando es mucho más sencillo y mucho más productivo que sumemos esfuerzos ante éste o cualquier otro problema para buscar soluciones compartidas", ha concluido Quiñones.