El PSOE aplaude la coordinación entre Delegación y Gobierno cántabro en los incendios

Defiende la necesidad del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto por Sánchez: "Es el camino"

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha valorado de forma "muy positiva" la "coordinación" mostrada entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo regional (PP) para abordar la llegada de los incendios forestales a la comunidad, como con el ya extinguido de Camaleño, y ha defendido la necesidad del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática planteado por el presidente Pedro Sánchez.

"Creo que en tiempos de tanto ruido, de tanta confrontación política, como hay en la actualidad en este país, es positivo valorar que en Cantabria seamos capaces de ponernos a trabajar de manera común en lo urgente y en aquello que es importante en este momento", ha subrayado el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Iglesias.

Ante la llegada a Cantabria de incendios forestales como los que están asolando gran parte del país, Iglesias ha confiado en que las lluvias que se están produciendo a lo largo del día en la región "ayuden a mejorar la situación".

Y ha lamentado la "catástrofe" que está viviendo España con esta sucesión de fuegos y ha trasladado la "solidaridad" del PSOE de Cantabria con las familias de los fallecidos en los incendios, con los heridos y a toda la población que está resultando afectada.

También ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), al Ejército, a los diferentes servicios de Emergencia y Protección Civil y a los bomberos forestales por su "incansable" trabajo contra los incendios.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA: "ES EL CAMINO"

Ha señalado que ahora "lo primero" es extinguir los incendios e iniciar la restauración de las zonas afectadas, pero Iglesias ha defendido que el "camino de verdad" para contar con una "respuesta preventiva" y tener a la población "preparada" ante futuras emergencias y fenómenos como incendios o inundaciones es el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática planteado por Sánchez.

Iglesias ha resaltado que este pacto pretende involucrar al Gobierno central y a las comunidades autónomas; a los partidos políticos; agentes sociales y económicos; a los científicos y, en general, a toda la sociedad "para tener una mayor capacidad de reacción" ante situaciones de emergencia.

En esa línea, ha reclamado a Vox que "abandone de una vez por todas" sus "discursos de negacionismo climático" porque "la realidad es tozuda". "Es hora de que arrimen el hombro para trabajar, entre todos, para que nuestro país afronte esta emergencia climática con unas herramientas de verdad", ha defendido.