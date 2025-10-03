El PSOE buscará este lunes "unir" al Parlamento para condenar el "genocidio" en Gaza

Preguntará al Gobierno por la ejecución de los fondos europeos, la sanidad y el proyecto de litio verde en Torrelavega

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) sobre el "genocidio" en Gaza que se debatirá en el Pleno del Parlamento de este lunes, 6 de octubre, y que busca "unir a todo el arco parlamentario" para que, "conjuntamente", muestre "su absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel".

Así lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, quien ha destacado el "compromiso" de su formación y del Gobierno de España con "la defensa de la paz y de los derechos humanos", así como que el reconocimiento de Palestina como un Estado "es firme".

Iglesias ha hecho hincapié en "no blanquear" lo que está haciendo el Estado de Israel y ha insistido en su condena. "Es un genocidio. No tiene otro nombre", ha sentenciado.

Además, ha afirmado que "todos juntos" han de exigir "el acceso seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria y un alto el fuego inmediato y permanente".

En este sentido, Iglesias ha recordado que por ello el Grupo Parlamentario Socialista propuso en Junta de Portavoces un minuto de silencio, "que fue rechazado", y también, "fuimos firmes en que la declaración institucional condenara el genocidio".

Iglesias ha expresado su deseo de que "no haya dudas" por parte de otros grupos parlamentarios en el apoyo de esta moción que, además de condenar "todos los actos terroristas perpetrados por Hamás, expresa su apoyo a la liberación de todos los rehenes y muestra apoyo a las conclusiones, declaraciones y recomendaciones de la ONU, así como las iniciativas y medidas adoptadas por la Unión Europea".

FONDOS EUROPEOS

Además los socialistas interpelarán a la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), sobre la ejecución de los fondos europeos y le exigirán que tome medidas de "contingencia" para "asegurar" dicha ejecución.

"Nos preocupa", ha aseverado Iglesias, que ha detallado que, "a estas alturas del año", el Gobierno de Cantabria "solo ha certificado el 58 por ciento de los fondos, con retrasos de ejecución y falta de personal", lo que "supone que 192 millones de euros estén aun sin certificar", ha dicho.

Al respecto, ha asegurado que el Ejecutivo cántabro "está fallando en planificación, coordinación y credibilidad", y le ha acusado de que "juega al despiste y al embuste" presentando "datos falsos". Así, ha enfatizado que "hace meses presumían de tener el 93% de los fondos en ejecución, pero la realidad es que solo el 58% está gastado y certificado".

A juicio del portavoz socialista, el no prever esto a principios de año se trata de una "ineptitud". Por eso, "no solo interpelaremos sobre esta cuestión, sino que le pediremos un plan de choque a los responsables".

SANIDAD

Además de esto, los servicios públicos centrarán parte de las iniciativas del PSOE al Gobierno 'popular' en la sesión del lunes como es la sanidad, que "está de capa caída".

En concreto, el Grupo presentará una moción subsiguiente a la interpelación de pasado Pleno que insta al Gobierno de Cantabria a no rechazar las plazas de MIR que se oferten para 2027, compensar en la oferta formativa del próximo año "el déficit generado éste", y no rechazar las plazas de MIR del resto de especialidades".

"Este año, por la decisión del consejero de Salud, César Pascual, hemos sido la única comunidad de toda España que nos hemos quedado sin MIR en Urgencias y Emergencias en 2026 y presentamos esta moción para que en 2027 no nos vuelva a pasar lo mismo, por decisión de unos responsables públicos que gobiernan pensando en la estrategia política de rechazar todo lo que venga del Gobierno de España, aunque perjudique a los cántabros y cántabras", ha incidido Iglesias.

El PSOE también preguntará a Buruaga por la salud mental y el motivo de estar "incumpliendo", por un lado, el "compromiso" de incorporar más psicólogos como establece el Plan de Salud Mental de Cantabria 2022-2026" -elaborado por 170 expertos- y, por otro, el del Plan de Acción de Salud Mental del Ministerio de Sanidad.

"Incumplir este plan, tiene un coste demasiado alto, cuidar la salud mental es proteger la dignidad, reforzar la cohesión social y salvaguardar el futuro; hay que invertir en ella", ha afirmado Iglesias.

PROYECTO DE LITIO VERDE PARA TORRELAVEGA

Por último, el PSOE ha presentado varias preguntas al Gobierno para conocer las actuaciones que ha realizado para el desarrollo del proyecto de litio verde en Torrelavega, incluyendo las gestiones realizadas con la Comisión Europa y el Ministerio de Hacienda.

Según ha explicado el socialista, recientemente, se ha conocido que la filial LiftOne de la empresa Lifthium Energy, del grupo Bondalti, "ya está tramitando en un municipio de Portugal la instalación de la refinería de litio verde a la que aspiraba Torrelavega". Algo que es motivo de "preocupación" para el PSOE ante la posibilidad de que la ciudad pierda "finalmente" este proyecto "creador de empleo", ha concluido.