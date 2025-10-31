El PSOE de Cantabria muestra preocupación por el "abandono informático" del SCS

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha mostrado su preocupación ante una "caída informática inaudita" en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que considera que está en situación de "abandono informático" y ha señalado que "alguien debe asumir responsabilidades".

Así lo ha expresado el secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo, que ha lamentado que lo ocurrido este viernes "ha dificultado la normalidad de la práctica asistencial de los centros de salud y hospitales del Servicio Cántabro de Salud".

Además, ha advertido que este hecho que "no tiene precedente en duración o impacto en el sistema sanitario público de Cantabria" pero es "la segunda vez que se vive" este fenómeno desde que la Consejería de Salud está en manos de César Pascual (PP), quien, por su parte, ha explicado esta mañana que no se ha producido "una caída del sistema", sino que "ha temblado un mecanismo de bloqueo de seguridad de las conexiones a Internet porque ha habido un problema con los firewalls".

Aún así, el PSOE ha lamentado que "podríamos entender una caída puntual y momentánea del sistema, pero esto ya es un patrón reiterado. En dos años, el sistema se les ha caído dos veces. Pero que esto se prolongue cuatro horas es lamentable y preocupante", ha denunciado Agudo.

El socialista ha considerado que este hecho "evidencia que este Gobierno autonómico es un desastre". "El sistema no puede estar caído toda una mañana", ha sentenciado, al tiempo que ha indicado que, durante los últimos años que el PSOE gestionó la Consejería de Sanidad, "se impulsaron programas para evitar este tipo de contingencias" como el caso del Data Center de respaldo para el Hospital de Sierrallana.

"Un programa que Pascual no ha querido o no ha sabido desarrollar. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza, cuando las inversiones están disponibles porque ya se las dejamos nosotros hechas", ha insistido el responsable de Salud del PSOE.

A su juicio, "deben accionarse penalizaciones a los responsables de esta caída del sistema informático que ha impedido el normal funcionamiento y la atención a la ciudadanía". Y es que, como ha denunciado, "no se ha podido acceder a recetas electrónicas o al historial clínico de los pacientes durante ese margen de tiempo".

"Este lamentable hecho se suma a la caída momentánea de una parte de los 'buscas' de guardia hace unas semanas o a la deficiente y desigual implantación del programa ICCA para unificar los sistemas de trabajo de las unidades de intensivos en Valdecilla. Pudiera parecer que este consejero es, además de un desastre, una piedra en el camino para la digitalización y la modernización del SCS", ha concluido Agudo en un comunicado.