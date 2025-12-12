El PSOE de Cantabria propondrá impulsar una renta de emancipación juvenil en el Pleno del lunes - PSOE

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PSOE propondrá en el Pleno del próximo lunes, 15 de diciembre, impulsar una renta básica de emancipación juvenil para ayudar a los jóvenes de Cantabria a iniciar un proyecto de vida en la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, en una rueda de prensa en la que ha avanzado los asuntos que los socialistas llevarán al próximo Pleno del Parlamento de Cantabria y entre los que ha destacado esta iniciativa.

De esta forma, los socialistas defenderán una proposición no de ley (PNL) para que se cree esta renta con la que se podría ayudar a 8 de cada de 10 jóvenes de Cantabria a "empezar una vida independiente" algo que actualmente solo está "al alcance de una minoría".

"La independencia no es un premio, es libertad y es dignidad", ha reivindicado Iglesias, que ha lamentado que en Cantabria la tasa de emancipación joven se sitúa por debajo del 17%, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

Ha indicado que se trata de un problema que el Gobierno de Cantabria (PP) "no atiende", pero ha considerado "peor" que "no quiera escuchar a los jóvenes como ha demostrado al negar su voz" en el Parlamento para aportar su visión del proyecto de Ley de Vivienda.

"El PP no quiere escuchar a los jóvenes y, si se trata de vivienda, les niega la voz, no vaya a ser que les desmonten sus planes especulativos", ha criticado Iglesias que cree que, por ello, los 'populares' "vetaron" al Consejo de la Juventud de Cantabria en las comparecencias de la tramitación legislativa.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

En otro orden de cosas, los socialistas pedirán al Gobierno aumentar la plantilla de matronas de Atención Primaria a través de una interpelación sobre la situación de "precariedad y sobrecarga laboral" de este colectivo sanitario.

Iglesias ha asegurado que las matronas de Atención Primaria viven una "situación insostenible" ya que "trabajan con cupos de pacientes desproporcionados, con falta evidente de recursos y, en consecuencia, con listas de espera que se demoran meses".

Además, el PSOE planteará la necesidad de aumentar sus recursos y reformar la organización de horarios para asegurar una atención de calidad, accesible y equitativa.

Por otro lado, el PSOE preguntará al Gobierno de Cantabria por su "incapacidad de gestionar y solucionar" los problemas informáticos en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) que, en dos ocasiones, una de ellas reciente, "han dejado a los profesionales de la medicina sin capacidad de trabajar".

"La gestión que están realizando el consejero Pascual y la presidenta Buruaga con la sanidad pública es nefasta. Están más preocupados por premiar a la privada que en solucionar los problemas de la pública", ha lamentado.

El PSOE también interpelará al Gobierno sobre el conflicto laboral en la empresa PRYSMIAN y volverá a preguntar sobre el vertedero de amianto en el Monte Carceña, en Castañeda, ante la "falta de transparencia del Gobierno".