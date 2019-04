PSOE cántabro confía en lograr 3 diputados y ayudar a evitar un pacto de las derechas

Publicado 26/04/2019 12:07:17 CET

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria confía en lograr tres diputados en las elecciones generales de este domingo para ayudar a que los socialistas puedan continuar en el Gobierno de España y evitar un pacto del "bloque de derechas" que pueda poner "en riesgo los avances producidos en democracia y los derechos fundamentales" de los ciudadanos.

Por ello, en la última jornada de la campaña electoral, los socialistas van a defender el voto al PSOE como el más "útil" ya que permitirá "seguir avanzado en un país de progreso y no retroceder décadas" como, en su opinión, puede suceder con un pacto de las derechas.

"No hay más que leer el programa del partido ultraderechista que pretende llevarnos claramente a la España franquista y eso es algo que no podemos consentir", ha señalado el cabeza de lista del PSOE de Cantabria al Congreso de los Diputados, Luis Santos Clemente, este viernes en una rueda de prensa en la que, acompañado de la candidata al Senado, Isabel Fernández, ha hecho balance de la campaña electoral.

Por ello, Clemente se ha dirigido especialmente a los ciudadanos indecisos y les ha pedido que salgar el domingo para "votar al PSOE" porque, les ha advertido, el lunes, día 29, jornada después de las elecciones, "ya no habrá solución y no valdrán las lamentaciones" si, en base a los números, puede haber un pacto de las derechas.

El candidato al Congreso ha destacado la campaña de "propuestas en positivo" realizada por el PSOE de cara a la jornada electora de este domingo, que va a ser "de las más trascendentes de las últimas décadas".

"Nuestra campaña ha tratado de ser de propuestas en positivo, explicar nuestras ideas y que estas llegaran a la ciudadanía por encima del ruido y las descalificaciones permanentes que nuestro partido ha soportado. Y creemos que los hemos conseguido y que la gente ha interiorizado nuestras propuestas", ha dicho.

Unas propuestas, ha reivindicado, enfocadas "a un modelo de país que defienda derechos y libertades, con un modelo de desarrollo basado en la ciencia, la innovación, el respeto al medio ambiente y la transición ecológica como factores determinantes y que defienda a los más necesitados en su sistema sanitario, educativo y asistencial".

Y, por encima de todo, un modelo, el socialista, que "defiende lo público" y, por ello, plantea un sistema fiscal "con una progresividad más justa para que pague más quien más tiene". "No caigamos en la trampa de las derechas: si bajamos impuestos a los ricos, perdemos servicios para todos", ha apostillado.

Además, ha reivindicado que solo el PSOE ha ahondado en su campaña en propuestas sociales para los jóvenes y los mayores y en defensa de la igualdad. No entendemos el futuro sin una España igual en derechos y que proteja a las mujeres de sus maltratadores", ha señalado Clemente que, en este sentido, ha criticado "la impostura de las derechas en los pasados debates intentando de manera burda arrogarse la defensa de la lucha por la igualdad".

También ha indicado que el PSOE ha hecho propuestas en materia laboral, entre las que ha destacado "la derogación de los aspectos más duros de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional, la mejora de la estructura del mercado de trabajo, la mejora de los derechos de los trabajadores y la prevención de riegos laborales".

Todas esas medidas, Clemente ha confiado en el que PSOE las pueda poner en marcha desde el Gobierno después de este domingo. "Esperamos después del domingo poder seguir trabajando desde el Gobierno y desde el parlamento con responsabilidad, tranquilidad y sentido común", ha dicho.

Cuestionado por las medidas adoptadas por el PSOE en beneficio de Cantabria después de que el PP se reivindique como el único que ha atendido las necesidades de la comunidad, Clemente ha hecho un repaso de lo realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez en estos diez meses.

"Se han tomado medidas que afectan directamente a los ciudadanos, también de Cantabria, como el incremento de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional, el subsidio para mayores 52 años, la ampliación del permiso de paternidad... medidas que afectan a los cántabros", ha ensalzado el candidato al Congreso por Cantabria.

Además, ha destacado que el Gobierno del PSOE también ha puesto en marcha "infraestructuras paradas o que avanzaban de manera contenida, se ha incluido a Cantabria en Corredor Atlántico, se ha puesto en marcha estudio informativo para el tren Santander-Bilbao, seguimos avanzado en el tren de altas prestaciones y el AVE hasta Reinosa, y en carreteras con los enlaces de A-67 y los tramos del Desfiladero de la Hermida".

"No estamos parando de trabajar por Cantabria y en estos meses hemos hecho efectivo por primera vez el pago de los 22 millones de Valdecilla que el PP no hizo efectivo en ningún momento y estaban contemplados otros 22 millones en los Presupuestos Generales del Estado que no salieron adelante", ha concluido.