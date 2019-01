El PSOE cree que Igual será candidata "por descarte” a la Alcaldía de Santander

Publicado 08/01/2019 18:32:20 CET

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, cree que si la actual alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, es designada candidata a la Alcaldía por el PP, será "una elección por descarte" y demostraría que su partido "no tiene más opciones" para presentarse a las elecciones municipales en la capital de Cantabria.

Además, para el líder de los socialistas santanderinos, tanto la designación de Igual como la de Ruth Beitia como candidata a la Presidencia de Cantabria, evidencian un proceso "poco democrático".

A su juicio, Igual ha querido ser candidata "desde el principio", pero "su temor a que Génova parara sus planes la ha hecho retrasar la decisión hasta el último momento".

Así, "no parece creíble", según ha dicho en nota de prensa, que el 2 de enero la alcaldesa "no supiera si quería ser candidata o no", y el 7 de enero, con el "dedazo" del presidente del PP, Pablo Casado, su decisión "sí esté tomada".

"Ha vuelto a engañar a los santanderinos con medias verdades, una forma de hacer política en la que jamás sabemos que piensa realmente la alcaldesa sobre temas de la ciudad, y ahora tampoco de sus propias decisiones, demostrando que no es humilde ni responsable, porque lo normal es decir que quieres hacer tú antes de que te designen o no a hacerlo", ha subrayado Casares.

Para el candidato socialista, el "principal problema" de Igual como candidata es que "no tiene modelo de ciudad", porque "no tiene criterio ni proyectos de futuro para diseñar la ciudad de las próximas décadas".

Además, para Casares, la actual alcaldesa revela su "escaso entusiasmo" por la ciudad cuando baraja ser candidata o no en función de la candidatura regional. "Ese es el verdadero amor de Igual por Santander, que solo responde a estrategias, a tácticas y a monedas de cambio en una reunión en Madrid", ha criticado el edil.

"FRACASOS" DE GESTIÓN EN DOS AÑOS

El dirigente del PSOE se ha referido igualmente a "los fracasos" de Igual en "solo" dos años de gestión, entre los que ha citado el Metro-TUS o los espigones de La Magdalena; el desplome de un edificio en la calle del Sol "tras la concesión de licencias a la carta"; el incendio del Museo de Arte de Santander (MAS), cuyas causas "se desconocen"; o "los fraudes" en la contratación de trabajadores en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos o de desempleados a través de Santurban, "perdiendo las subvenciones para ayudar a los parados".

También ha recordado "los problemas" en los servicios municipales, como la "mala" recogida de basuras o la limpieza viaria o ahora en el de Parques y Jardines, donde los 200 trabajadores "temen despidos si se adjudica finalmente con una baja desproporcionada del 17%, que no da los números para mantener el servicio en las condiciones actuales".

"Son muchos de los problemas a los que Gema Igual no ha sabido hacer frente ni dar una respuesta, generando un malestar y un caldo de cultivo para el cambio, que no se había producido nunca antes en Santander", ha resumido el líder socialista.

CANDIDATURA DE BEITIA

Por último, y sobre la candidatura de Beitia, ha señalado que el PP "se ha quitado la careta" con su nombramiento "a dedo" desde Madrid, "demostrando que no respetan la democracia, ni tan siquiera la interna, y que las reglas de juego político las usan a su antojo e interés".

A su juicio, el PP está viviendo en estos meses "un intento a la desesperada por sacar la cabeza frente a las derechas de Ciudadanos y Vox que les están arrebatando el espacio político".

Para Casares, el proceso de designación de la candidata regional "es la mejor demostración de ello", y de que los 'populares' "no se toman en serio la democracia, hasta el punto de adulterar la voluntad de los afiliados, sin preguntarles", como ha ocurrido con la elección de Beitia.

Tras señalar que "estas designaciones a dedo dicen muy poco del sentido democrático del PP", ha recordado que él fue elegido hace unos meses como candidato a la alcaldía, tras un proceso de primarias en el que no tuvo rival, y tras haber revalidado también en noviembre de 2017 su cargo como secretario general con un apoyo cercano al 70% de la militancia.