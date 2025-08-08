El PSOE critica "la incapacidad permanente del Gobierno" tras "volver a paralizar" la negociación con los docentes

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha criticado "la incapacidad permanente" del Gobierno de Cantabria "para dialogar y apostar por el entendimiento y el acuerdo", y ha tildado de "inadmisible" que el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), "vuelva a paralizar las negociaciones para la adecuación salarial de los docentes a las puertas del inicio del curso escolar".

Así lo ha expresado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha dicho que "lo primero que tiene que hacer este 8 de agosto el consejero de Educación es emplazarse a una nueva cita con la Junta de Personal Docente con una propuesta de acuerdo" --después de que la Consejería rechazara la reunión propuesta por el colectivo para este viernes--.

La socialista ha lamentado que "llevan ocho meses demorando una decisión que es justa, dando la sensación de que quieren hacer cualquier cosa antes que llegar a un acuerdo con la Junta".

Además, ha subrayado que se trata de un "incumplimiento de un mandato parlamentario", toda vez que la Cámara aprobó una iniciativa que defendía llegar a un acuerdo con los docentes, lo que en su opinión "demuestra una vez más el poco sentido democrático del PP y el tinte ideológico de sus decisiones".

"La mejor forma de avanzar es acordando y parece que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga tiene como única estrategia dejar pasar el tiempo para ver si así los docentes se olvidan de sus justas reivindicaciones", ha denunciado.

Quiñones ha lamentado que en septiembre "vayamos a iniciar el curso escolar sin acuerdo con los docentes y por tanto con las mismas huelgas y manifestaciones que se han producido en Cantabria durante todo este curso escolar".

"Necesitamos normalidad no solo política, sino también social, y eso en Cantabria pasa inexcusablemente por alcanzar un acuerdo con los docentes", ha reivindicado la portavoz del PSOE.

Por último, ha denunciado que "el PP está permanentemente poniendo en riesgo al sistema educativo público en Cantabria". "En dos años todo ha ido a peor", ha sentenciado.

En este sentido, Quiñones ha afirmado "que esa degradación de la educación pública en Cantabria no solo la vemos en la situación de los docentes", sino también en el cierre de centros educativos públicos, como el CEIP El Pedregal de Castro Urdiales, o el "importante recorte de plantilla docente" en los centros educativos de zonas rurales o zonas socialmente más desfavorecidas.

"El único precedente de este ataque a la educación pública de Cantabria se remonta al periodo 2011-2015 coincidiendo también con la legislatura del Partido Popular", ha concluido la portavoz en un comunicado.