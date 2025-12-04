El PSOE critica el nuevo contrato de limpieza de Santander: "Es el reconocimiento de años de abandono del PP"

El secretario general y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández - PSOE

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha criticado el nuevo contrato de limpieza de la ciudad, del que ha opinado se trata "del reconocimiento de años de abandono" del Partido Popular.

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa, en la que ha incidido en que este contrato, de 253 millones de euros para los próximos diez años, "llega tarde y mal". Ha insistido en que "no es una mejora", sino "una enmienda a la totalidad de lo que no han hecho", ha enfatizado en relación a la gestión de los 'populares' al frente del Consistorio santanderino.

"Contenedores nuevos, flota renovada, puntos limpios... Todo eso debía haberse hecho hace años", ha sostenido el portavoz que ha dicho que con este nuevo contrato el equipo de Gobierno "está reconociendo ahora su propia dejadez".

Al respecto, ha advertido que el PSOE estará "muy vigilante" con la ejecución del contrato, exigiendo un sistema de control público, participación vecinal y auditorías periódicas. "Lo que no puede volver a ocurrir es que firmen un contrato multimillonario y luego se olviden de él", ha afirmado.

Asimismo, Fernández también ha criticado que la "supuesta" creación de una APP anunciada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, para comunicar incidencias "refleja" que el sistema actual de atención ciudadana "no funciona". "No hace falta una aplicación para decir que hay basura en la calle", ha denunciado para aseverar que lo que hace falta es "gestión, respuesta y presencia del Ayuntamiento en los barrios".

POLICÍA LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otra parte, el portavoz socialista ha alertado de la situación "insostenible" de la Policía Local, "con una plantilla bajo mínimos, barrios sin patrullas y 250 agentes que han renunciado a hacer horas extra". "La seguridad no puede quedar en manos de la suerte", ha lamentado.

En este sentido, ha valorado que la posición tomada por los agentes de renunciar a las horas extra no es una protesta salarial, sino "una llamada de socorro" para "pedir plantilla, organización y el cumplimiento de acuerdos".

Sin embargo, ha dicho que ante ello el PP "responde con silencio" y, en concreto, ha denunciado que la alcaldesa, Gema Igual, mantiene "bloqueadas" decisiones técnicas "ya valoradas", justo cuando la ciudad "afronta" eventos multitudinarios durante la Navidad "sin refuerzos". Por ello, ha lanzado una pregunta al equipo de Gobierno: "¿Cómo piensa el Ayuntamiento garantizar la seguridad estos días?".

Además, Fernández se ha referido al "intento" del PP de impedir que La Magdalena sea declarada Lugar de Memoria Democrática y ha calificado esta actitud como "una falta de respeto a las víctimas y a la historia de Santander".

Así, ha replicado las palabras de la regidora de que reconocer este espacio "mancha la imagen del Palacio", ha recalcado Fernández, para decir que "lo que mancha a una ciudad no es la memoria, es el silencio", ha aseverado.

ORDENANZA DE TERRAZAS

Por último, el socialista ha reclamado explicaciones sobre el estado de la futura ordenanza de terrazas, cuestionando si a su borrador, presentado "por la alcaldesa en prensa antes que a los grupos municipales", se han incorporado las aportaciones vecinales, así como si hay un calendario y si estará aprobada para el próximo verano tras el cierre de la consulta pública.

"Queremos saber si han incorporado aportaciones, si hay calendario y si volveremos a llegar al verano sin una norma clara para las 619 terrazas de la ciudad", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que el PSOE propuso hace más de un año la creación de una mesa de trabajo para abordar esta regulación, "una propuesta rechazada por el PP pero que sigue siendo imprescindible para garantizar el equilibrio entre descanso vecinal y seguridad jurídica para la hostelería".

Por último, Fernández ha asegurado que su formación seguirá ejerciendo una oposición "útil: Vamos a fiscalizar el contrato de limpieza, a exigir lo que falta y a defender una ciudad limpia, segura, justa y con memoria", ha concluido reclamando a su vez que Santander "merece un Ayuntamiento que gestione".