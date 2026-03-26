El PSOE critica el presupuesto pactado por PP y PRC: "Es malo desde el inicio al fin y no se va a ejecutar"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2026 presentado por el Gobierno regional (PP) tras su acuerdo con el PRC "no es el que necesita" la comunidad autónoma y "no aporta nada" para que ésta "avance, crezca y genere empleo de calidad".

"Es un mal presupuesto desde el inicio al fin", ha opinado este jueves la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, que ha denunciado que este documento "desmantela" los servicios públicos y cree que las medidas incorporadas a las cuentas autonómicas gracias al PRC "solo sirven para maquillarlo".

En este sentido, ha reprochado a los regionalistas haber dado "otro cheque en blanco" al PP y ha augurado que, como en los dos presupuestos anteriores --el de 2024 y 2025--, los populares no van a cumplir lo pactado con el PRC.

"Aunque el dicho diga otra cosa, a la tercera en este caso no va a ir la vencida porque el PP va a seguir sin cumplir lo que hay reflejado", ha aseverado la portavoz socialista en declaraciones realizadas a los medios de comunicación este jueves, un día después de que el Gobierno registrara en el Parlamento el proyecto de Presupuestos para su tramitación.

Además, Quiñones lo ha tildado de "papel mojado" y ha asegurado que el presupuesto, que cuenta con 232 millones más que el de 2025, "no va a ningún sitio" ya que, aprobándose en mayo, "no van a poder ejecutarlo".

OPORTUNIDAD PERDIDA

Además, los socialistas cántabros creen que "el PP ha perdido la oportunidad de pensar en la ciudadanía ahora con el conflicto que hay en Oriente Medio, con la guerra de Irán y de introducir esas medidas, ese apoyo, esas ayudas a las familias, a las empresas, a los autónomos y a los hogares".

"Si de verdad el Gobierno de Cantabria estuviera pensando en la ciudadanía, hubiera contemplado una serie de ayudas, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez", ha defendido.

Quiñones ha asegurado que el PSOE seguirá "alzando la voz" contra este "mal presupuesto" y cree que ha quedado "claro que la única oposición que hay ahora mismo en el Parlamento de Cantabria es la del Partido Socialista, la única alternativa que hay al Gobierno de Buruaga para las próximas elecciones de mayo de 2027 es el Partido Socialista".