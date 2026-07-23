El PSOE denuncia el "abuso" de Serveo hacia los trabajadores de limpieza en el Hospital de Valdecilla

Archivo - El PSOE denuncia las condiciones de infraestructuras, mantenimiento y climatización en hospitales y centros de salud - PSOE - Archivo

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado "el abuso" de la empresa Serveo hacia los trabajadores de limpieza en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

En un comunicado, el secretario de Salud del PSOE, Marcos Agudo, tras la reunión celebrada con el comité de la compañía, ha afirmado que se están produciendo "nuevos abusos e incoherencias" por parte de Serveo.

En este sentido, ha opinado que, desde la entrada en vigor del convenio público-privado entre Ferrovial (hoy Serveo) y el Servicio Cántabro de Salud en 2014, los servicios no clínicos privatizados han supuesto "un problema, una ineficiencia constante y un quebradero de cabeza diario para los trabajadores y los pacientes del Hospital".

"Los efectivos de limpieza de Valdecilla ya se redujeron en 42 trabajadores en 2014, repercutiendo en una peor prestación del servicio, ha tenido que seguir cubriendo, con menos efectivos, el mismo trabajo, o mayor, al haberse abierto nuevas unidades en el centro", ha apostillado.

En este sentido, Agudo ha lamentado que, desde hace unos meses, Serveo se ha encargado "de forzar a trabajadores concretos para realizar coberturas de limpieza inasumibles para una sola persona, recurriendo posteriormente a la amonestación, y en algunos casos al despido".

"El clima en el seno del personal de limpieza del hospital se ha vuelto irrespirable para sus trabajadores y la motivación de los despidos se da un contexto de profunda incoherencia de la empresa. Por un lado, a los trabajadores se les exige la cumplimentación de una guía de limpieza validada por el servicio de prevención de riesgos, pero a realizarse con los mismos efectivos, o inferiores, en un contexto de presión asistencial desbordante como es la época estival", ha criticado.

Por otra parte, el portavoz sanitario socialista ha denunciado que el perfil de las trabajadoras despedidas es el de las limpiadoras de fin de semana, "donde se trabaja bajo peores circunstancias de personal que lo mínimamente exigido y aún así se les pide que todo se haga según protocolo".

"No sé si Serveo o la gerencia del hospital saben cómo una sola limpiadora puede hacer la limpieza ordinaria de 24 habitaciones con su baño, las altas que vayan surgiendo y las contingencias que vayan apareciendo durante un turno. En semejantes circunstancias, y con tal carga de trabajo para tan poco personal, cumplir el protocolo marcado de limpieza es directamente imposible", ha señalado.

Para el socialista "el cumplimiento de la guía de limpieza es incompatible con los tiempos, el ritmo de trabajo y los efectivos de limpieza del centro hospitalario en cualquier unidad, por lo que la persecución de algunos trabajadores hasta abocarles al despido es abusiva".

También ha destacado que las decisiones de reducción de personal vienen "bendecidas por la gerencia y el consejero de Salud del Gobierno cántabro, César Pascual".

"Ha llevado hasta el extremo de que la jubilación de una limpiadora quede vacante y se cubra con una sola compañera, donde hubo dos, que se encarga de la limpieza de la segunda planta del 2 de noviembre y del área de hematología. Cualquier gestor mínimamente serio establecería, por seguridad, un personal inamovible para una planta como hematología", ha criticado Agudo.

Según ha recordado, "esta situación no es nueva ni desconocida, ya que las mujeres del servicio de limpieza del Hospital de Valdecilla ya tuvieron que recurrir a los tribunales para que éstos les dieran la razón, en 2024, respecto a la discriminación que las limpiadoras sufrían en términos salariales, respecto de sus compañeros, varones, peones en la realización del mismo trabajo".