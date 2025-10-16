El PSOE denuncia que Buruaga "continúe con su plan de privatizar la sanidad pública" y lo haga por "la puerta de atrás"

La portavoz socialista cree que la presidenta regional habla de Agustín Molleda para "tapar" esta privatización

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (pp), "continúe ahora con su plan de privatizar la sanidad pública" --algo que en su opinión empezó en 2011 siendo consejera de Sanidad con "la privatización de todos los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla"-- con una iniciativa para "dejar en manos privadas servicios sanitarios por los que todos los cántabros pagarán 216 millones de euros durante los próximos 15 años".

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, ha lamentado que el Gobierno del PP haya aprobado el acuerdo para esa "privatización" de servicios sanitarios "por la puerta de atrás" ya que se adoptó en el Consejo de Gobierno del pasado 9 de octubre pero no se informó de ellos en la relación de acuerdos.

En rueda de prensa, la dirigente socialista también ha criticado que el Ejecutivo del PP "haya podido materializar su afán por privatizar e hipotecar la sanidad" gracias a "una enmienda que colaron" en la Ley de acompañamiento de los presupuestos y que permite la firma del convenio para que "un hospital privado de referencia" preste servicios públicos.

"La presidenta que dice que no hay recursos suficientes para mejorar la sanidad pública en Cantabria, desmantela el hospital de Laredo, colapsa el hospital de Reinosa, tiene consultorios rurales cerrados, deja sin médico los SUAP, castiga a las enfermas del hospital de Laredo o solo da el complemento de atención continuada a los médicos dejando fuera al resto de profesionales sanitarios, y ahora firma dar 216 millones en los próximos 15 años a la sanidad privada", ha añadido.

Quiñones ha denunciado que la ahora presidenta "hipotecó el futuro" de la sanidad cántabra siendo consejera del área "al privatizar todos los servicios no sanitarios" de Valdecilla, por los que los cántabros pagan "40 millones al año durante 20 años, es decir, 900 millones de euros".

Por tanto, la portavoz del PSOE ha manifestado que lo que está haciendo ahora el Gobierno de Buruaga "no es nuevo". "Misma protagonista, mismo sistema y mismo destino: dejar en manos privadas el futuro de la sanidad pública en Cantabria", ha apostillado.

Y ha considerado que la presidenta regional habló el miércoles del secretario de Organización del partido, Agustín Molleda, para "tapar esta privatización de servicios durante 15 años y que podrían prestarse en los hospitales públicos con esos 216 millones".

"¿Qué puede hacer Santa Clotilde que no pudiera hacer el hospital Valdecilla, Sierrallana, Reinosa o Laredo con 216 millones de euros más? Nada. Por eso, la señora Buruaga habla ahora de Agustín Molleda".

EXIGE A BURUAGA "RECTIFICAR Y PEDIR PERDÓN" A MOLLEDA

En este sentido, Quiñones ha censurado las "graves e infundadas acusaciones" de la presidenta de Cantabria contra el secretario de Organización del PSOE y exalcalde de Cartes, que ayer afirmó que la consecución por parte de Molleda de una plaza fija "vía expres" y sin oposición en el Ayuntamiento mientras ostentaba la Alcaldía de ese municipio es "corrupción de libro" y opinó que debería dejar su puesto como secretario de Organización socialista.

La portavoz del PSC ha advertido a Buruaga de que, "si tiene pruebas para decir que Molleda es un corrupto de libro, que vaya a un juzgado y lo denuncie", aunque ha considerado que lo manifestado por la presidenta "fue un calentón y debe rectificar y pedir perdón".

Y es que, ha enfatizado, "mentir sí es ilegal" y Buruaga "debería respetar más a la institución que representa y hablar con más respeto a la verdad".

"Si Buruaga tiene pruebas o si tiene argumentos jurídicos que sostengan sus afirmaciones acusando a Agustín Molleda de corrupto, lo que tiene que hacer, en cumplimiento de la ley, es denunciarle. Si no los tiene y lo que dijo ayer fue un calentón, rectificar y pedir perdón", ha subrayado.

Aunque Quiñones ha opinado que se trata de "una cortina de humo", ha avisado a Buruaga que tendrá que "defender esas graves acusaciones ante un juez" porque sus manifestaciones van a formar parte de la querella que el secretario de Organización va a interponer contra "todos aquellos que han atentado contra su honor y su dignidad y la de su familia".

"Para llamar corrupto del libro a alguien en este país, primero hay que tener pruebas, primero hay que tener hechos constatados que sostengan esa acusación. Si Buruaga los tiene, no los ha demostrado", ha concluido.