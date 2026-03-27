El PSOE denuncia que Cantabria está "a la cola del país" en dependencia pese a tener "la mejor financiación"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá explicaciones al Gobierno de Cantabria (PP) en el Pleno del Parlamento del lunes, 30 de marzo, sobre el "suspenso" de la región en la evaluación del Observatorio Estatal de Dependencia, donde, con una puntuación de 3,5 sobre 10, está "a la cola del país" pese a ser la comunidad autónoma "mejor financiada por habitante".

A juicio de los socialistas, "estos datos demuestran que el problema no es de financiación sino de gestión", como ha señalado el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, en una rueda de prensa en la que este viernes ha dado cuenta de los asuntos que el grupo llevará a la próxima sesión plenaria.

En concreto, interpelarán al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga sobre esos resultados que, para los socialistas, evidencian que "muchas familias de Cantabria han tenido que asumir solas, sin respaldo institucional, los cuidados que debería garantizar la administración". En concreto, Iglesias ha indicado que, en 2025, 124 personas no llegaron a recibir una atención que tenían reconocida por ley.

"El Gobierno de Buruaga tiene que explicar por qué Cantabria lleva toda la legislatura sin mejorar de forma sostenida este sistema. Tenemos que ser honestos: este no es un problema que haya aparecido de la noche a la mañana. Sabemos que no es un problema nuevo, por eso precisamente exige más responsabilidad", ha enfatizado.

Y ha recordado que en legislaturas anteriores también "hubo dificultades", como por ejemplo el impacto de la pandemia de Covid-19, pero desde 2023, con la llegada PP, "el Observatorio señala que el gasto público por persona dependiente en Cantabria continúa una senda de reducción, siendo inferior a la media nacional".

Por ello, Iglesias ha reclamado al Gobierno que "no eche balones fuera" y que explique en la Cámara "qué está fallando en el sistema de dependencia, qué medidas urgentes se van a tomar para solucionarlo y en qué plazos se va a revertir la situación".

OTRAS INICIATIVAS

Por otro lado, los socialistas pedirán explicaciones en el Pleno sobre el proyecto de centro de salud y el hospital de alta resolución de Castro Urdiales, para el que aseguran que el Ayuntamiento "ha puesto todas las facilidades" y sin embargo, desde el anuncio en 2023 "no sabemos nada".

"No tenemos noticias nuevas, la promesa aún no se ha materializado: no hay obra iniciada, no hay calendario claro, no hay avances visibles", ha lamentado el portavoz parlamentario.

El grupo también preguntará al consejero de Salud, César Pascual, cuántos casos de violencia interna en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) han sido comunicados y tramitados por profesionales ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en cada una de las gerencias.

El PSOE quiere saber en qué estado se encuentran esas denuncias, cuántas hay abiertas, cuántas han sido resueltas y cuál ha sido el resultado.

En la misma línea, le cuestionará acerca de los protocolos tanto en hospitales como en atención primaria frente a casos de violencia interna y acoso laboral, porque sostiene que "cuidar a los profesionales del SCS es cuidar a quienes sostienen la sanidad pública", y "si no les cuidamos no podrán cuidar bien a la ciudadanía".

En otro orden de asuntos, el PSOE también defenderá en la sesión una proposición no de ley que pedirá que se garantice el cumplimiento real de los estándares europeos en las importaciones pesqueras, que existan mecanismos ágiles de protección ante distorsiones de mercado o caídas anómalas de precios y que el sector participe activamente en el seguimiento del acuerdo con Mercosur para detectar a tiempo cualquier impacto negativo.

PRESUPUESTOS

Respecto a los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026 que previsiblemente va a aprobar el PP con el apoyo del PRC en el Parlamento el próximo mes, Iglesias ha indicado que el PSOE los está analizando "a fondo", aunque considera que "nacen de un acuerdo de mínimos que deja los máximos en el cajón".

"El PRC ha vuelto a caer en la misma trampa: darle al Gobierno de Buruaga otro cheque en blanco sin ninguna garantía de cumplimiento, como ocurrió con los anteriores". "Los socialistas lo tenemos muy claro: llevamos tres años de retrocesos con un PP que lo mismo pacta con la extrema derecha iniciativas reaccionarias, que firma con el regionalismo unos presupuestos que nunca ejecuta", ha sentenciado.