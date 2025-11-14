PSOE denuncia que PP "venda" como propio el proyecto de La Engaña cuando forma parte de "la buena herencia recibida"

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado que el Gobierno autonómico (PP) "venda" como propio el proyecto del túnel de La Engaña cuando forma parte de "la buena herencia recibida" del anterior ejecutivo (PRC-PSOE), al igual que "otros importantes proyectos" como el nuevo MUPAC, el centro logístico de La Pasiega o la Unidad de Protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

"Venden todo como si lo hubieran hecho ellos", ha lamentado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, quien ha afirmado que los cántabros saben que los 'populares' "no tienen ningún proyecto propio para Cantabria". "Nada de lo que avanza lleva el sello del PP", ha apostillado.

A ello ha unido la "deslealtad institucional" del Ejecutivo y de la presidenta, María José Saénz de Buruaga, porque "han sido incapaces de invitar a otras administraciones e instituciones públicas" al inicio de las obras --inauguradas este jueves-- cuando se trata de "un proyecto financiado con fondos europeos del Gobierno de España", unos fondos "a los que el PP votó en contra", ha hecho hincapié.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

Por otra parte, el socialista ha informado de los asuntos que su grupo llevará al Pleno del Parlamento de este lunes, 17 de noviembre, y que incluyen una proposición no de ley (PNL) sobre educación universitaria, una interpelación sobre programa para enfermedades musculoesqueléticas de Valdecilla y una batería de preguntas sobre el futuro Conservatorio de Torrelavega.

Ha detallado que pedirá en la PNL que el Ejecutivo regional apueste "de manera decidida" por la accesibilidad y universalidad de la educación universitaria y, para ello, instará a avanzar en políticas de becas y ayudas al estudio, con especial atención al entorno rural y los colectivos más vulnerables. Reclamarán "ir un paso más allá" e implantar la gratuidad de la primera matrícula en los estudios de grado de la Universidad de Cantabria.

"Hablamos de reducir el abandono académico por motivos económicos, retener el gran talento joven de nuestra tierra y fortalecer la universidad pública, que es un orgullo colectivo. Más formación significa más libertad, más libertad significa una sociedad cohesionada y más justa", ha defendido Iglesias.

"FALSEAR LISTAS DE ESPERA"

Además, el PSOE interpelará al consejero de Salud, César Pascual, sobre el programa para enfermedades musculoesqueléticas. Y en este apartado, el portavoz ha denunciado que el PP lo ha "convertido en una limitación al trabajo de médicos de Atención Primaria, para las derivaciones directas a Traumatología y Neurocirugía".

"Hoy, los pacientes tienen que pasar un auténtico peregrinaje de consulta en consulta para dar con el tratamiento adecuado. Pacientes mareados, con dolor, hartos y con bajas laborales que se alargarán innecesariamente", ha lamentado Iglesias, quien ha criticado que el Gobierno "utiliza" este programa para "falsear" las listas de esperas de estas dos especialidades y aumentar las de fisioterapia, al tiempo que "resta capacidad a los médicos de familia para derivar al servicio más oportuno a sus pacientes".

Ha alertado de que esta situación, además de una muestra de "desconfianza" hacia los especialistas de medicina familiar y comunitaria, acabará, "una vez más y como siempre con el PP, beneficiando a la sanidad privada", donde acudirán los "pacientes hartos de espera y sin soluciones a sus problemas".

Por último, los socialistas llevarán a la sesión parlamentaria una batería de preguntas sobre el futuro Conservatorio de Torrelavega. Según ha avanzado Iglesias, las cuestiones planteadas abordan aspectos sobre la viabilidad y calidad del proyecto, el presupuesto de ejecución, el cronograma previsto, los plazos para las obras y la fecha estimada para la licitación, cuya inversión asciende a más de 20 millones de euros.

"Exigimos una hoja de ruta concreta y actualizada que evite más retrasos y garantice que el nuevo conservatorio y la Escuela de Arte estén plenamente operativos, con el personal y la oferta educativa adecuados, en beneficio de Torrelavega y de toda Cantabria", ha dicho.