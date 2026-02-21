PSOE denuncia que "las viviendas que está inaugurando Buruaga (PP) están financiadas con fondos europeos que rechazó"

Archivo - El PSOE censura los "ataques" del PP al fiscal superior de Cantabria - PSOE - Archivo

SANTANDER 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado que "todas las viviendas que está inaugurando" la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), "están financiadas con los fondos europeos que rechazó".

Así lo ha expresado en una nota de prensa la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, en relación al inicio de las obras de rehabilitación de un edificio de 12 viviendas públicas de alquiler asequible en La Inmobiliaria, en Torrelavega, que ha costeado el Gobierno regional, con una inversión de 1,3 millones de euros, de los que el 30% proceden de fondos europeos.

Quiñones ha señalado que "da igual que sean las viviendas de La Inmobiliaria o las que han inaugurado en Santillana del Mar, todas cuentan con inversión del Ministerio de Vivienda y del Gobierno de España".

"A Buruaga le vale todo con tal de sacar la cabeza y hacerse una foto para intentar vender lo que no hace ni ella ni su gobierno", ha enfatizado la socialista en una nota de prensa.

Quiñones ha señalado que el Gobierno de Cantabria "está intentando rentabilizar" inversiones del Gobierno de España (PSOE-Sumar), dirigido por Pedro Sánchez (PSOE), "al que tanto insultan y critican, lo cual demuestra su doble vara de medir para todo, su desfachatez y su deslealtad institucional".

Además, ha dicho que el Gobierno de Cantabria (PP) "omite" de sus comunicaciones oficiales que el 30% de la inversión para la construcción de viviendas a precio asequible en La Inmobiliaria procede del Ministerio de Vivienda.

A su vez, Quiñones ha acusado de "deslealtad" a la presidenta, "que no invitó" al Ministerio de Vivienda a la inauguración de las ocho viviendas de alquiler asequible.

"Son capaces de todo con tal de intentar hacer parecer que hacen algo porque todos estos proyectos se han puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez con los fondos europeos que el PP criticó y votó en contra, pero que ahora les sirven de excusa para intentar sacar a Buruaga de paseo para que parezca que gestiona y gobierna algo", ha denunciado.

Por último, Quiñones ha acusado al PP de "hacer la peor política en materia de vivienda, porque en Cantabria su modelo es la especulación y la mentira cuando inauguran proyectos de vivienda asequible adjudicándoselos como propios cuando son del Gobierno de Pedro Sánchez".