El PSOE destaca que las políticas del Gobierno de Sánchez "son el motor de la creación de empleo en Cantabria"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha destacado que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez "son el motor de la creación de empleo en Cantabria".

Así lo ha expresado en nota de prensa su portavoz, Ainoa Quiñones, quien ha reaccionado a los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que reflejan que hay 2.896 afiliados más en marzo en la comunidad autónoma respecto al mes anterior, un 1,24% más; y que es la tercera donde más bajó el paro en marzo, -1,73%, con 507 desempleados menos.

En este sentido, Quiñones ha afirmado que, "si hoy Cantabria es la tercera comunidad con mayor crecimiento de afiliados a la Seguridad Social o la tercera comunidad donde más ha bajado el desempleo, es gracias a la transformación del mercado laboral que está llevando a cabo nuestro país".

"España es hoy un ejemplo de éxito en las políticas económicas, crece y crea más empleo que nunca alcanzando los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y promoviendo la creación de empleo estable en Cantabria, que bate un récord de afiliados a la Seguridad Social en la serie histórica", ha recalcado.

La dirigente socialista ha destacado que la comunidad tiene la mayor cifra de personas afiliadas a la Seguridad Social de la historia, 235.642 ocupados, y la cifra de desempleo más baja desde marzo de 2008, hace 18 años, que, a su juicio, "son la muestra de que las políticas económicas y de empleo del Gobierno de Pedro Sánchez, funcionan", ha insistido.

Para Quiñones, políticas como la reforma laboral o las leyes de transformación económica, como la de creación y crecimiento de empresas o la ley de startups, "están funcionando, reduciendo problemas estructurales del mercado laboral como la temporalidad, favoreciendo el empleo femenino y el empleo juvenil y consolidando la contratación indefinida, que garantiza un empleo más estable y de mayor calidad".

De este modo, también ha hecho hincapié en que el salario medio ha crecido en España, impulsado por políticas como la subida del salario mínimo interprofesional un 66% en siete años hasta los 1.221 euros; o la modernización del mercado laboral y el fomento de sectores de mayor valor añadido.

Por último, la portavoz de los socialistas cántabros ha asegurado que, en el contexto actual, "son urgentes medidas autonómicas que acompañen al paquete de medidas impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a hogares y empresas ante los efectos del conflicto en Irán".

"En España, pese a este contexto de incertidumbre global, se han creado más de 211.000 nuevos empleos en marzo, porque tenemos un Gobierno que garantiza estabilidad y genera confianza", ha aseverado.

Al respecto, Quiñones ha concluido que "las políticas de brazos cruzados del Gobierno del PP en Cantabria son un lastre y demuestran que a este Ejecutivo le falta ambición y eficacia".

"Solo tendrían que estar copiando lo que hacen otras comunidades autónomas como Asturias, País Vasco o incluso Galicia, gobernada por ellos mismos", ha finalizado.