El PSOE dice que el Ayuntamiento "dejó caducar en 2022 el convenio del Palacio de Cortiguera sin cumplir su parte"

Su portavoz, Daniel Fernández, ha asegurado que la cesión gratuita "nunca ha estado contemplada" y ha pedido a Igual que "no intoxique"



SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha afirmado que el Ayuntamiento "dejó caducar en 2022 el convenio del Palacio de Cortiguera sin cumplir con su parte de adquirir el inmueble".

Así lo ha aclarado, en un comunicado, después de que la alcaldesa, Gema Igual (PP), diera a conocer ayer que el Gobierno central iba a sacar este mes a subasta el Palacio de Cortiguera pese a que, según explicó, había un proyecto para que fuera cedido a la ciudad para instalar allí un centro de interpretación de la ciudad, previa reforma por parte del Estado del edificio.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha "lamentado profundamente que se haya dejado caducar" el acuerdo entre Administraciones suscrito en 2018 entre el entonces ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), y el Ayuntamiento, con Igual como alcaldesa.

Fernández ha reivindicado que, tras la moción de censura de junio de 2018, el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha estado "claramente comprometido con todos los proyectos para Santander"

El portavoz socialista ha incidido en que ese convenio "siempre se basó en la compra del edificio por parte del Ayuntamiento y el arreglo por parte del Ministerio con cargo al 2% cultural".

Según ha explicado Fernández, en ese tiempo el Ministerio de Agenda Urbana ha avanzado administrativamente "hasta donde ha podido" en su parte del convenio, con la adjudicación del concurso de ideas, la formalización de los contratos y la recepción del proyecto "hace tres meses", quedando tan solo a expensas de la licitación de la obra porque "el PP en el Ayuntamiento ha sido incapaz de cumplir con su parte".

FERNÁNDEZ: "NUNCA ESTUVO CONTEMPLADA LA CESIÓN GRATUITA"

También ha recalcado que la cesión gratuita "nunca estuvo contemplada". "Nunca ha estado en el guión", ha subrayado Fernández que, como prueba de ello, ha aludido al rechazo a esta fórmula por parte del último ministro del Interior del PP, Juan Ignacio Zoido. "Y eso que se sentaba con De la Serna en el Consejo de Ministros de Rajoy, por lo que, si no fue posible la cesión gratuita entonces, tampoco ahora", ha aseverado.

Por este motivo, ha pedido a Igual que "no intoxique" a la opinión pública y "no engañe a lo santanderinos". "No puede omitir que se le ha caducado el convenio sin cumplir con su parte del trato, que era comprar el edificio al propietario, que es el Ministerio del Interior", ha añadido.

Fernández ha afeado a la regidora sus declaraciones tras la reunión con la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, por lo que ve como un "intento de manipulación de la realidad, su deslealtad institucional sin límites, la búsqueda de excusas permanentes y su falta de autocrítica y sentido de la responsabilidad".

El portavoz del PSOE ha lamentado que consecuencia de este "incumplimiento" del convenio por parte del PP en el Ayuntamiento sea la enajenación del inmueble por parte del Ministerio del Interior mediante la salida a subasta del Palacete de Cortiguera.

En este sentido, ha afirmado que, "en este momento, la única salida de futuro para evitar una mayor degradación" del edificio es "que el Ayuntamiento lo adquiera y rehabilite con fondos propios o vuelva a negociar alguna nueva vía de colaboración para la financiación".

"Cualquier otra cosa que se diga es una burda manipulación", ha advertido Fernández, que ha insistido en que "el Gobierno de España ha cumplido y seguirá cumpliendo con sus compromisos".

Así, ha puesto como "claras evidencias" la compra del Archivo Lafuente para el Reina Sofía (30 millones de euros), la financiación del MUPAC (25 millones de euros), la rehabilitación de la Biblioteca de Marcelino Menéndez Pelayo, la ampliación del MAS y la próxima remodelación del Palacete del Embarcadero, también con cargo al 2% del Ministerio de Agenda Urbana.