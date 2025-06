El PSOE exige aplicar en Cantabria las propuestas del Gobierno que "triplican" la inversión en vivienda pública

SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria va a presentar iniciativas en el Parlamento y en los ayuntamientos para exigir que se apliquen en la región las propuestas presentadas por el Gobierno de España en la Conferencia de Presidentes que "triplican" la inversión en vivienda pública.

Así lo ha avanzado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado a este foro su propuesta de impulsar un nuevo acuerdo estatal para la vivienda "con más financiación, menos especulación y más transparencia".

Según ha señalado Quiñones, el objetivo es "triplicar la inversión pública en este ámbito, pasando de los 2.300 millones en el periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones de euros para los próximos cinco años".

Ha indicado que "el Gobierno de España se compromete a financiar el 60% de esta cantidad", con el fin de que las comunidades autónomas aporten el 40% de los recursos restantes.

"Lejos de ser una conferencia fallida, como quería el PP, sí ha habido acuerdo con quienes han querido acordar, como Asturias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Navarra", ha destacado Quiñones, que ha lamentado que, "por desgracia para los cántabros y las cántabras, María José Sáenz de Buruaga, pensando más como militante del PP que como presidenta de Cantabria, no ha querido llegar a un acuerdo".

"Para Buruaga y el PP de Cantabria construir vivienda pública, desarrollar ayudas complementarias al bono de alquiler joven, rehabilitar viviendas, poner en marcha una renta de emancipación, limitar el precio de los alquileres, crear zonas tensionadas como piden Castro Urdiales y Comillas o apostar por ampliar el parque público de viviendas a precio asequible no es una prioridad", ha criticado.

La portavoz socialista ha denunciado que para "la derecha de Cantabria es mejor la ley de la selva, con especuladores y grandes tenedores deseando invertir en Cantabria para convertir nuestra tierra en la Ibiza o la Málaga del norte gracias a las puertas que les abren las leyes de simplificación administrativa y la ley del suelo".

En este sentido, Quiñones ha subrayado que "la venta de fincas rústicas en Cantabria para especular se han incrementado un 24% desde la aprobación de la ley del suelo el 1 de enero de 2024". Y es que, según ha dicho, "en un año se han producido 3.186 compraventas de suelo rustico para levantar una casa, el dato más alto de toda la serie histórica, es decir, desde hace 14 años".

"No queremos que nuestra tierra se convierta en un destino turístico masificado, con precios desorbitados en el mercado de la vivienda, y donde la juventud o las familias no puedan vivir, no puedan crear un hogar, para que esto se llene de turistas", ha manifestado.

Así, Quiñones ha tendido la mano al Gobierno de Buruaga "para llegar a acuerdos en materia de vivienda y para que trabaje de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez para que lleguen recursos públicos para lograr garantizar una vivienda pública asequible para todos y todas".

OTROS TEMAS

Por otra parte, la portavoz socialista ha valorado la noticia de que Adif licitará este año las primeras obras de la integración ferroviaria de Santander por más de 70 millones de euros.

"Hoy se da el pistoletazo de salida para las obras de la integración ferroviaria de Santander", ha destacado Quiñones, para quien se trata de "una esperada y ansiada noticia para Santander, para los santanderinos y santanderinas, para los vecinos de Castilla-Hermida y para el conjunto de Cantabria".

A su juicio, "todo lo bueno que le pasa a Cantabria, todo lo que se invierte y cumple lleva solo y exclusivamente el sello del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez".

Por otro lado, Quiñones ha criticado el voto en contra del PP y Vox en el Parlamento de Cantabria a la proposición no de ley para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media.

"Ayer volvimos a ver al peor PP y a la peor extrema derecha de Vox en el Parlamento de Cantabria, votando en contra del avance de derechos y de la reducción de la jornada laboral", ha lamentado Quiñones, que ha subrayado que son "los mismos que votaron en contra de revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo, la reforma laboral que crea más empleo que nunca".

Por último, la portavoz socialista ha felicitado a los trabajadores y las empresas del sector del metal por alcanzar un acuerdo de convenio para los próximos años que pone fin al conflicto. "Lo que sea bueno para los trabajadores, lo que sea bueno para el sector del metal será bueno para la industria y por tanto será bueno también para Cantabria", ha concluido.