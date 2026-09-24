El PSOE exige explicaciones a Agüeros por la anulación judicial de contrataciones en la Oficina de Fondos Europeos

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Quiñones: "Despedir o señalar a alguien por sus ideas políticas debería inhabilitar a cualquiera para ejercer un cargo público" SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, ha exigido al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), que "dé la cara y explicaciones" tras la sentencia que anula cuatro plazas de la Oficina de Proyectos Europeos por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.

El Tribunal de Instancia de Santander número 5 ha considerado probado que el proceso para la contratación de cuatro personas en la OPE, tras la llegada del PP al Gobierno regional, "no fue negociado con el delegado de UGT pese a que este había solicitado formalmente la negociación en junio de 2024".

En un comunicado, Quiñones ha incidido en que "no negociaron y continuaron con el procedimiento de contratación del que solo informaron al representante de los trabajadores cuando ya había concluido", aunque ha reconocido que la sentencia no es firme y cabe recurso.

Según la dirigente socialista, los populares "no solo despidieron a personal cualificado de la OPE al llegar al Gobierno", sino que "promovieron un señalamiento profesional, político y sindical a una plantilla que había demostrado su capacidad". "Despedir o señalar a alguien por sus ideas políticas deberían inhabilitar a cualquiera para ejercer un cargo público", ha apostillado Quiñones.

La portavoz del PSOE ha evidenciado "el deterioro" en la gestión de los fondos europeos desde la llegada del PP, y ha sostenido que "a trabajadores de la OPE se les marcó por defender a sus compañeros o por sus ideas políticas, acabando en situaciones de baja o excedencia".

También ha afirmado que la captación de fondos" cayó de más de 1,8 millones de euros en 2023 a apenas 10.000 euros en 2024, consecuencia de los despidos de personas profesionales y el acoso a otros".

Quiñones ha enfatizado que "las ideas políticas o la militancia política o sindical de una persona no da derecho a cuestionar su profesionalidad" como, ha mantenido, "hicieron los populares con personal de la OPE". Por ello, "Agüeros tiene que asumir su responsabilidad política", ha concluido.