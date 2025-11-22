El PSOE exige explicaciones al PP por la denuncia de la Fiscalía al alcalde de Liendo y pide su dimisión

SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha pedido explicaciones al PP tras la denuncia de la Fiscalía al alcalde 'popular' de Liendo, Juan Alberto Rozas, por presuntas irregularidades contables detectadas en el Ayuntamiento en el periodo comprendido entre julio de 2022 y noviembre de 2024, por los cuales también ha sido denunciado su antecesor en el cargo, el regionalista Javier Villanueva.

Así lo ha expresado la portavoz socialista, Ainoa Quiñones, que ha señalado en nota de prensa que "la carta de María José Sáenz de Buruaga y Juan Alberto Rozas en la campaña electoral era acabar con la falta de transparencia, la corrupción y el despilfarro en Liendo y parece que han hecho todo lo contrario".

"Buruaga tiene la oportunidad de ser coherente con sus palabras y responsable con sus actos, y pedir la dimisión de su alcalde", ha exigido Quiñones.

También ha dicho que lo ocurrido en el municipio "es fruto de la dejación de funciones y el abandono", de los cuales ha acusado tanto al PP como al partido que ocupó anteriormente la Alcaldía, el PRC, que "llevan durante años condenando a Liendo".

"Lo llevamos advirtiendo durante mucho tiempo: la opacidad y la falta de información por parte de los dos alcaldes era la misma y ahora se acabaron las excusas y es el tiempo de las responsabilidades", ha enfatizado la portavoz de los socialistas cántabros.

En su opinión, los vecinos "son quienes más padecen su abandono y desidia" y ha esperado que "ahora se defiendan con su dinero y no con el de todos los vecinos ya que sería muy difícil de explicar que su única gestión real, sea la de acudir al juzgado con el dinero de las arcas municipales".

Quiñones ha insistido en la petición de dimisión del regidor "de forma inmediata". "Llevamos advirtiendo desde hace meses que esa es la única opción; la otra es que el PP le pida abandonar la Alcaldía por decencia y regeneración democrática", ha sostenido.

Por último, ha pedido al PP "actuar con responsabilidad y exigir a su alcalde la dimisión". "Es evidente que secuestrar el Ayuntamiento y no respetar las urnas fueron un error y un fracaso", ha concluido.