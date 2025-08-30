El PSOE exigirá al Gobierno que informe en el Parlamento sobre el vertedero de amianto en Castañeda

Le insta a buscar otro emplazamiento fuera de un área "con miles de habitantes"

SANTANDER, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para que el Gobierno autonómico (PP) informe sobre el vertedero de amianto proyectado en Castañeda, y le insta a que busque otro emplazamiento que "no sea un área con miles de habitantes".

Así lo ha anunciado en un comunicado su portavoz, Mario Iglesias, quien ha señalado que esta iniciativa busca "acabar con la falta de transparencia y el oscurantismo" que dice mantener el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga en relación a este proyecto.

Según ha advertido Iglesias, si bien "es preciso que haya total transparencia en todos los temas, lo es más cuando se trata de un material peligroso como el amianto, cancerígeno, cuya manipulación y almacenamiento se debe realizar en condiciones que garanticen la seguridad y la salud públicas", ha aseverado.

En este sentido, el socialista ha afirmado que desde su formación creen que la presidenta "está actuando con ocultismo al omitir información de relevancia pública sobre el almacenamiento de esta sustancia".

Además, en la proposición no de ley, el PSOE insta al Gobierno cántabro a buscar otro emplazamiento para el vertedero y "no un área con miles de habitantes a la redonda, en un radio de 4 kilómetros".

Al respecto, el portavoz parlamentario ha opinado que se puede buscar un emplazamiento "más seguro para los vecinos y vecinas de Cantabria para depositar un material catalogado como cancerígeno".

Ha relatado que, tras tomar la decisión de derribar la Residencia Cantabria, se conoció que esta actuación supondrá la retirada de alrededor de 4.000 toneladas de amianto que inicialmente iban a ser trasladadas a Zaragoza. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo autonómico decidió disponer de un vertedero que admitiera estos residuos en la región, anunciándolo en junio en sede parlamentaria, "pero sin informar de su ubicación exacta ni la empresa que lo gestionaría".

"No fue hasta el mes de agosto, y tras la denuncia pública del PSOE", ha continuado Iglesias, cuando el Gobierno decidió confirmar el emplazamiento definitivo que sería el vertedero de Carceña, ubicado en el municipio de Castañeda y gestionado por Integraciones Ambientales Cantabria (IACAN).

"Esta concatenación de hechos -ha explicado-, donde ha predominado el oscurantismo y la falta de transparencia, no nos parece admisible ya que se pretende llevar el amianto, un material catalogado como peligroso para la salud, a un vertedero, el de Castañeda, con alrededor de 10.000 habitantes en un radio de 4 y 5 kilómetros", ha denunciado.

Por este motivo, el socialista ha manifestado que "es preciso que den a conocer los informes que avalen que dicho vertedero está adaptado para albergar este material de manera segura y sin riesgo para la salud pública".

"Los vecinos y vecinas de estos términos municipales tienen derecho a conocer los pormenores y la falta de información solo conduce a alarmar a la ciudadanía cuando lo que necesitan de una administración pública es que les garanticen que todo está en orden y que su salud no corre riesgo alguno", ha dicho.

Por último, Mario Iglesias ha recordado que el amianto es un residuo peligroso debido a su carácter carcinogénico, como así lo ha definido la OMS, y por ello "existe una estricta legislación que regula su manipulación y eliminación", más otra del ámbito laboral y la salud en el trabajo, ha destacado.

A su juicio, "es necesario" que el Gobierno impulse las actuaciones que "sean precisas para asegurar" que tanto el desmontaje, como el transporte y almacenaje de los materiales que contengan amianto "cumplan rigurosamente con las medidas de seguridad y condiciones que exige la legislación", ha finalizado.