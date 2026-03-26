El PSOE inicia un proceso de impulso a los proyectos locales de cara a las elecciones de 2027

Reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE - PSOE

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria va a iniciar la primavera con un proceso de escucha activa y encuentros con las agrupaciones locales "para fortalecer el proyecto municipalista" de cara a las elecciones de mayo de 2027.

Así lo ha indicado este jueves el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica, en la que ha explicado que, tras el proceso de renovación de "toda la estructura orgánica del partido", se inicia ahora un proceso de impulso a los proyectos locales.

Y es que "solo queda un año para estar de lleno en una campaña de elecciones autonómicas y municipales", en las que Casares quiere "tener las mejores candidaturas para ser la principal fuerza política de Cantabria".

Por ello, el partido va a "dar un impulso" a algunas agrupaciones pendientes de renovación de cara a los comicios. De hecho, la Comisión Ejecutiva Autonómica ha aprobado este jueves la creación de dos gestoras en las de Cabuérniga y Los Corrales de Buelna tras la renuncia por "motivos personales" de los secretarios generales de ambas, Nicolás Toral y Josefina González, respectivamente.

En el caso de González, continuará como concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista en Los Corrales de Buelna, así como secretaria de Inclusión, discapacidad, infancia y mayores de la Ejecutiva Autonómica.

PREPARAR LAS CANDIDATURAS MUNICIPALES

Durante el encuentro de la dirección de los socialistas cántabros también se ha comenzado el trabajo para diseñar las candidaturas municipales, así como el inicio de nuevas asambleas comarcales.

Para Casares, el objetivo es "tener el PSOE fortalecido, trabajando de la mano de las agrupaciones locales para incorporar nuevos cuadros y preparar las mejores candidaturas municipales, así como renovar agrupaciones que han quedado pendientes, siempre con la militancia y las agrupaciones locales".

Así, el trabajo de los próximos meses es también para preparar el proceso que oficialmente convocara la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. "En definitiva, prepararnos de la mano de las agrupaciones locales" y "trabajar en una treintena de municipios donde no tenemos agrupaciones para buscar candidaturas", ha apostillado el líder de los socialistas cántabros.

Ha afirmado que "el proyecto del PSOE se basa en la defensa de los servicios públicos, en la vertebración social y territorial de Cantabria y en la escucha activa permanente para conocer las necesidades y problemas reales de la ciudadanía para aportar respuestas y soluciones".

Casares volverá a recorrer y reunirse con las agrupaciones del PSOE Cantabria este trimestre con encuentros comarcales "en un diálogo permanente para trabajar juntos con una meta y un objetivo: ganar las elecciones municipales en la mayoría de municipios de nuestra tierra".

PRIMER ENCUENTRO EN REINOSA

El primer encuentro será en Reinosa el próximo martes, 31 de marzo, día en el que se votará la moción de censura que previsiblemente hará alcalde al socialista Sergio Balbontín.

"Es un orgullo comprobar que Reinosa va a volver a ser un municipio con alcalde socialista y que vamos a poder dar ese impulso a la dinamización económica, industrial, social y cultura del municipio y de la comarca de Campoo", ha ensalzado Casares, para quien recuperar esa Alcaldía "es el inicio de estos 14 meses de trabajo intenso para que en mayo de 2027 haya muchos más alcaldes y alcaldesas socialistas en Cantabria".