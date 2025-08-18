El PSOE insta al Gobierno de Cantabria a internalizar el servicio de ambulancias

De izda a derecha: El portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias, y el secretario de Salud de la Ejecutiva del partido, Marcos Agudo - PSOE CANTABRIA

Denuncia que ha sido "un verano negro" en la sanidad cántabra y "el peor" en Atención Primaria por la "inacción o incompetencia" del PP

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará una iniciativa al Pleno del Parlamento, para su debate en el arranque del curso político en la Cámara, dirigida a instar al Gobierno de Cantabria (PP) a internalizar el servicio de ambulancias y poner fin al actual "desastre".

En su iniciativa, anunciada este lunes en rueda de prensa por el portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Iglesias, y el secretario de Salud de la Ejecutiva del partido, Marcos Agudo, se insta al Ejecutivo regional a realizar un estudio de impacto económico sobre la diferencia del coste del servicio si se recupera la "gestión directa" por parte del Servicio Cántabro de Salud o, si por el contrario, se mantiene externalizado.

Desde el PSOE consideran que el coste del servicio internalizado no sería mayor, y, por ello, le piden dar los primeros pasos para crear una Agencia Cántabra de Transporte Sanitario que "recupere la gestión pública" de las ambulancias.

Según han señalado, ello permitirá "ahorrar problemas"; garantizar una mejor prestación del servicio y también condiciones laborales de los trabajadores a los que se les adeuda alguna nómina y una paga extra.

Iglesias ha opinado que el Gobierno del PP ha demostrado que "no es capaz" de dar una "solución" y gestionar el transporte sanitario en las actuales condiciones y cree que, transcurrida la mitad de la legislatura, ya "no puede echar la culpa" al anterior bipartito (PRC-PSOE), con el que la sanidad estaba en manos de los socialistas.

De hecho, a preguntas de los periodistas, Iglesias ha señalado que, antes de que concluyera la anterior legislatura, ya se hizo un borrador de creación de una agencia cántabra de transporte sanitario para recuperar el servicio, algo que, según ha afirmado, no se hizo por el cambio de Gobierno.

Ahora, los socialistas han pedido al Gobierno que siga el ejemplo de comunidades que ya han internalizado el servicio, como La Rioja o Baleares, ambas gobernadas por el PP, o Navarra, que está en proceso de hacerlo.

"VERANO NEGRO" EN LA SANIDAD CÁNTABRA

Además del problema con las ambulancias --que ha llevado al Gobierno a resolver el contrato del transporte sanitario no urgente (programado) de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria (Diavida)--, desde el PSOE han opinado que ha sido un "verano negro" para la sanidad cántabra y "el peor" de la historia en Atención Primaria.

En este sentido, han señalado que hasta 82 consultorios rurales no han tenido médico en algún momento del verano; lo mismo que ha ocurrido en los servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP) de municipios como Cartes, Medio Cudeyo, Meruelo, Santoña o Colindres, entre "otros muchos".

Para los socialistas, el "zénit" se ha vivido este pasado fin de semana en el SUAP de Torrelavega cuando, en plenas fiestas de La Patrona, "solo hubo un médico desde las 15.00 horas del sábado".

El PSOE cree que, en parte, esta situación se debe al "atraso" de la convocatoria del concurso de traslados que hubiera permitido la llegada de 13 médicos de Primaria durante este verano.

También han considerado "verdaderamente preocupante" que, de los 34 médicos de familia que se formarán este año en Cantabria, el Gobierno solo haya contratado a 7.

Después de que, según el PSOE, Buruaga "presumiera" de que se iban a contratar a 12, se ha preguntado "dónde está el diferencial" de 5 médicos (de 7 a 12). "O miente la presidenta o la bolsa de contratación de su consejero (César Pascual)", han aseverado los socialistas.

Pero aunque fueran 12, creen que este montante es "manifiestamente insuficiente" y han indicado que cuando el PSOE gobernaba la cifra de contratados era "de 18 a 20" de un total de 34.

"Este desastre es fruto de la inacción o la incompetencia, a elegir, de un consejero y de un Gobierno del PP de Buruaga que se está pasando una legislatura sesteando y agravando problemas que nos han llevado al peor verano sanitario de la historia de Cantabria. Nunca, jamás hubo tantos cántabros y cántabras desatendidos", ha denunciado Agudo.