El PSOE lamenta que Cantabria "se desmarque negativamente" de la evolución nacional del empleo

La secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Luz García - PSOE

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha lamentado que Cantabria "se desmarque negativamente" de la evolución nacional del empleo porque "mientras en España hay 142.000 afiliados a la Seguridad Social más en octubre, en Cantabria hay 532 afiliados menos; y mientras en España el paro solo sube un 0,9%, en Cantabria sube un 2,03%".

Así lo ha expresado este martes en un comunicado la secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Luz García, para quien "las nefastas políticas económicas del PP son concluyentes en octubre: con Buruaga bajamos en empleo y crecemos en paro".

Así, García ha lamentado que Cantabria es la tercera comunidad autónoma que más afiliación pierde, un 0,22%, y que el paro "sube mucho más que la media nacional", un 2,03% frente al 0,9% en el conjunto nacional.

En materia de contratación, García ha afirmado que "seguimos con la senda diferencial" con respecto al país: la contratación temporal en Cantabria es un 70,85% mientras en España es un 57%.

"Este dato confirma una tendencia preocupante y es que mientras a nivel nacional se observa una mejora en la composición del empleo asalariado con crecimiento del empleo indefinido y reducción de la temporalidad, Cantabria evoluciona en sentido contrario", ha señalado.

Para García, "la conclusión es clara: la economía cántabra acaba entre las últimas del país". Unos resultados que a su juicio "deben ser una llamada de atención para el Gobierno regional ya que comprometen no solo la recuperación económica sino también la estabilidad y calidad del mercado laboral en Cantabria".

Por último, la socialista ha destacado que "uno de los mejores datos" es que el mercado laboral español no solo crece sino que "se feminiza y se fortalece, demostrando que las políticas con enfoque de género son clave para construir un modelo económico más justo, inclusivo y sostenible".

"Uno de los hitos más destacables es el récord histórico de mujeres trabajando, que alcanza la cifra de 10.300.000. Este dato no solo evidencia la creciente incorporación de las mujeres al empleo, sino también los efectos de las políticas públicas orientadas a reducir la brecha de género y mejorar la calidad del trabajo femenino", ha concluido.