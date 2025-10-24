El PSOE lleva al Parlamento las reivindicaciones de los docentes, el convenio con Santa Clotilde y el PROT

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al Pleno del Parlamento del próximo lunes, 27 de octubre, diferentes iniciativas y preguntas acerca de la campaña de reivindicaciones de los docentes para su adecuación salarial, el convenio que tramita la Consejería de Salud con el Hospital Santa Clotilde y la necesidad de un Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT).

El secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, ha dado a conocer este viernes los próximos temas que el Grupo Socialista abordará en la Cámara en una rueda de prensa que ha comenzado mostrando el apoyo del partido a la comunidad educativa en la última jornada de su semana de huelgas, y tras la "multitudinaria" manifestación de este jueves por Santander.

En este sentido, los socialistas interpelarán en el Pleno al consejero de Educación, Sergio Silva (PP), sobre las reivindicaciones del colectivo. Además de reclamar sus peticiones de mejora de las condiciones laborales, el grupo también defenderá la reducción de ratios, el refuerzo de las plantillas docentes -especialmente en el ámbito rural- y una mayor inversión en los centros públicos para que tengan mejores espacios y medios, así como mayor calidad educativa e inclusión.

Iglesias ha lamentado que Silva no sólo "suspende en materia educativa" sino también en comportamiento, porque "no dialoga, solo impone". Además de en la negociación con los docentes, ha dicho que "lo estamos viendo" en sus decisiones respecto al calendario escolar, la "purga ideológica" en el CEP de Santander o la propuesta de modificar la composición del Consejo Escolar "reduciendo la participación social".

"PRIVATIZACIÓN" SANITARIA

Por otro lado, la sanidad volverá a ser protagonista en la sesión plenaria ya que el PSOE preguntará al Gobierno por la situación del personal interino del Servicio Cántabro de Salud y defenderá una proposición no de ley (PNL) sobre el convenio dotado con 216 millones de euros que se tramita con el Hospital San Clotilde.

Aunque el Ejecutivo regional lo niega, para el PSOE esto es "una privatización en toda regla por una cantidad de dinero y una duración, 16 años, que asusta" e "hipoteca" la sanidad cántabra durante las próximas cuatro legislaturas. Además, "aún no sabemos para qué", pues no se ha dado a conocer el contenido del convenio.

A juicio del portavoz parlamentario la intención del Gobierno "es clara: no poner solución a los problemas, para después justificar la privatización".

Algo que Iglesias ha dicho que "ya vimos con la privatización de todos los servicios no asistenciales" del Hospital de Valdecilla cuando la actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga, fue consejera de Sanidad en el Gobierno de Ignacio Diego.

En paralelo a esa dotación para un centro privado, "el hospital de Liencres se cae a pedazos, y Laredo y Tres Mares están desatendidos", ha lamentado el diputado, que cree que "es ahí donde hay que destinar una inversión de este calibre". "La sanidad pública no es un negocio, es un derecho", ha enfatizado.

También en materia sanitaria, el PSOE interpelará al consejero de Salud, César Pascual, sobre el nuevo "tapón" en la estabilización del personal interino, especialmente de aquellos que llevan más de tres años en el Servicio Cántabro de Salud.

"En la pasada legislatura hicimos un gran esfuerzo para convocar y estabilizar a los interinos como marca la ley y ya vuelve a haber atasco de interinos que empiezan a acumular más de tres años en sus puestos de trabajo". "Esto no es legal y va en contra del espíritu de Europa, que condicionó parte de los fondos europeos a combatir el nivel de interinidad en la Administración pública", ha lamentado Iglesias.

PROT

Por último, el Grupo Socialista interpelará al consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, por la tramitación del PROT, que el PSOE reivindica para poder regular los parques eólicos o las plantas de biogás.

"Es prioritario para un desarrollo sostenible que combine la protección de nuestro entorno natural y el impulso de las energías renovables", ha defendido Iglesias, al tiempo que ha advertido que "ya hemos pasado el equinoccio de la legislatura y aún no hay PROT".

Tanto con este asunto, como con la situación sanitaria, cree que "no es una cuestión de incapacidad ni de dejadez, es totalmente intencionado y planificado". "El PP entiende Cantabria como un negocio y es más fácil y cómodo aprovechar las leyes de acompañamiento para modificar lo que les convenga sin pasar por el Parlamento", ha sentenciado el parlamentario.