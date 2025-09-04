El PSOE pide al alcalde de Laredo rectificar sus "acusaciones falsas" sobre las concentraciones de La Vuelta

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha lamentado que el alcalde de Laredo, el 'popular' Miguel González, haya acusado a la agrupación socialista del municipio de querer "paralizar y provocar incidentes" en La Vuelta Ciclista, declaraciones por las que ha pedido una rectificación.

"Es rotundamente falso, el PSOE de Laredo no ha hecho ninguna convocatoria para provocar incidentes", ha desmentido Quiñones, que ha aclarado que militantes socialistas han dicho únicamente que se iban a manifestar pacíficamente en repulsa por la situación del pueblo palestino, algo que "no solo es legítimo, es lo que haría cualquier demócrata y cualquier persona decente".

Así, la portavoz ha pedido "respeto a quienes quieren manifestarse pacíficamente como muestra de solidaridad con el pueblo palestino y como condena a los ataques de Israel masacrando a más de 60.000 personas en la franja de Gaza". "Esto no es una guerra, esto no es hacer política o no, esto es un genocidio de Israel sobre el pueblo palestino en la franja de Gaza y no se puede ser equidistante", ha enfatizado.

Por ello, Quiñones ha pedido al alcalde de Laredo "una rectificación pública" hacia el PSOE de Laredo. "Sus afirmaciones hoy nos generan preocupación porque no sabe distinguir entre guerras y genocidios y no sabe distinguir entre manifestaciones pacíficas y alteraciones de orden público", ha sentenciado.

"La Vuelta Ciclista es una prueba de primer nivel deportivo en nuestro país, en el que participan muchos ciclistas que realizan durante todo el año un gran esfuerzo para dar lo mejor de sí y que tienen todo nuestro apoyo y reconocimiento, pero entendemos y apoyamos a quienes pacíficamente quieren manifestarse por la presencia de Israel en la competición", ha explicado la portavoz socialista.

Finalmente, ha pedido que los partidos políticos "seamos ante todo partidos democráticos que respetan los derechos fundamentales y la paz y por tanto que respetamos a quienes libremente quieren manifestarse en solidaridad con Palestina".