PSOE pide a Buruaga que asegure "ya" que no pactará los presupuestos con "la extrema derecha de Vox"

Los socialistas no valoran aprobar el presupuesto "cuando el PP llama reunión protocolaria" al encuentro que Casares ha propuesto a Buruga SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que asegure "ya" que no pactará los próximos presupuestos autonómicos con "la extrema derecha de Vox" y rechace negociar "con quienes quieren acabar con nuestro Estatuto, nuestras competencias y promover una Cantabria con menos recursos y menos autonomía".

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, se lo ha reclamado a la presidenta del PP este jueves en una rueda de prensa, en la que ha dicho que el futuro de Cantabria "no merece estar en manos de quienes niegan los derechos de las mujeres y los derechos humanos de los niños que llegan a España en busca de una oportunidad mejor".

"Buruaga tiene que dejar claro desde ya que no va a pactar el presupuesto de Cantabria con quienes quieren menos Cantabria, menos autonomía, menos derechos para los cántabros y las cántabras", ha reiterado Quiñones, que ha reafirmado que el PSOE está dispuesto a hablar "para sumar, multiplicar y mejorar" la comunidad autónoma.

Según ha asegurado, los socialistas "vamos a tener siempre la mano tendida para llegar a acuerdos que sean buenos para la vida de los cántabros y las cántabras y trabajar por Cantabria" porque es "nuestro compromiso" y está "demostrado por la agenda de inversiones" que se desarrollan en la región.

Por eso, Quiñones ha insistido en emplazar a Buruaga a "mirar a quienes queremos construir más y mejor Cantabria" y rechazar a quienes, "como Vox, pretenden acabar con nuestro Estatuto, nuestras competencias y quieren una comunidad con menos recursos y menos autonomía".

No obstante, ha señalado que los socialistas no pueden valorar aprobar el presupuesto "cuando el PP llama reunión protocolaria" al encuentro que el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha propuesto a la presidenta para "hablar de Cantabria y de las inversiones extraordinarias que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo en la comunidad autónoma".

"Y cuando, además, durante todo el año hemos tendido la mano para hablar de cómo fortalecer los servicios públicos como la sanidad o la educación, o hacer frente al reto de la vivienda, y son incapaces ni siquiera de responder a los llamamientos", ha añadido la portavoz socialista.

Además, Quiñones ha defendido que "todos los avances" en los compromisos del Estado "con la región, sobre todo en materia de infraestructuras, "no tienen otro padre que el PSOE" y, por ello, ha instado al Gobierno regional a sumarse a la "agenda de inversiones" del Ejecutivo central en Cantabria y "compartir proyectos" que permiten avanzar.

"No aceptamos advertencias. Si hoy el AVE llega a Cantabria, es gracias al PSOE. Si se inaugurará la reforma integral del Desfiladero de la Hermida, es por el PSOE. E igual con la modernización de la red de Cercanías, el enlace Sierrapando-Barreda, y las obras del tercer carril de la A-67 de Polanco a Bezana pero también el MUPAC, La Pasiega o La Lechera", ha enfatizado la portavoz socialista.

MOCIONES Y PNL DE CONDENA DEL "GENOCIDIO" DEL PUEBLO PALESTINO

En otro orden, la portavoz del PSOE ha anunciado que se van a presentar mociones en todos los ayuntamientos de Cantabria y una proposición no de ley en el Parlamento para condenar el "genocidio" del pueblo palestino y apoyar el reconocimiento de dos estado, Palestina e Israel.

"El Gobierno de España está liderando en las Naciones Unidas la respuesta política y humanitaria del pueblo palestino en el genocidio que está practicando el gobierno ultraconservador de Netanyahu en la Franja de Gaza", ha señalado al dirigente socialista, que ha indicado que, con esas iniciativas, el PSOE quiere que las instituciones muestren el "reflejo" de la "solidaridad y compromiso" del pueblo cántabro.