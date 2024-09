El PSOE pide paralizar el "despilfarro" del proyecto del aparcamiento de El Sardinero "con fondos europeos o sin ellos"

Fernández asegura que la subvención para la obra "se va a perder por el incumplimiento de las bases"



SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha asegurado que se va a perder la subvención de fondos europeos para el aparcamiento de El Sardinero -- donde se van a acometer las obras para habilitar un parking disuasorio-- "porque incumple las bases de la convocatoria", y ha pedido parar "un mal proyecto" para la ciudad "con fondos europeos o sin ellos".

En nota de prensa, Fernández ha afirmado que "el proyecto incumple las bases, no es un aparcamiento subterráneo como el que se había planteado, es un lavado de cara en el que se hace un aparcamiento donde ya lo hay, pero con menos plazas y de pago".

Por ello, el portavoz socialista ha pedido a Igual "humildad para reconocer un error y parar un mal proyecto para la ciudad, un despilfarro, con fondos europeos o sin ellos".

"Está a tiempo de no volver a dejarnos en ridículo a los santanderinos porque pierde todos los fondos europeos por mala gestión administrativa o por mala gestión técnica", ha dicho.

Asimismo, Fernández ha señalado que "Santander no está para más chapuzas", y ha enumerado la pérdida de fondos europeos para otros proyectos de mejora informática, de rehabilitación de edificios, de zonas de bajas emisiones o para el fomento de actividades turísticas.

En relación al aparcamiento, ha denunciado que "Igual amenaza con hacerlo de pago porque saben que van a perder los fondos europeos y por eso necesitan buscar formas de financiación para pagar el maquillaje más caro que vamos a pagar los santanderinos en nuestra historia, cuatro millones de euros para volver a pintar un aparcamiento donde ya hay un aparcamiento", ha afirmado.

Además, el portavoz socialista ha recordado que los socialistas santanderinos "denunciamos a mediados de agosto que la Junta de Gobierno Local aprobará el expediente para la contratación de las obras". Al respecto, ha indicado que "se están dando mucha prisa porque saben que el proyecto incumple las bases y van a perder la subvención".

"La alcaldesa nos contestó que ella no deja de trabajar en agosto, pero lo que no ha dejado de hacer en agosto es seguir engañando a los santanderinos porque este proyecto si ve la luz no será con fondos europeos", ha enfatizado el portavoz de los socialistas santanderinos.

En su opinión, "el aparcamiento sobre el aparcamiento de El Sardinero es un capricho demasiado caro para una regidora demasiado irresponsable y va a hacer que lo paguemos entre todos como el despilfarro del Metrotus al no cumplir las bases para recibir los fondos y no ser ni subterráneo ni disuasorio como requiere el proyecto".

De igual modo, Fernández ha criticado que "continuar con las obras del aparcamiento es continuar con un proyecto inútil para la ciudad, que no tendrá efecto disuasorio, que va a hacernos perder los fondos europeos que ya se han ingresado en el Ayuntamiento por incumplir con el proyecto", ha insistido.

"El aparcamiento no sabemos a quienes beneficia, pero sí sabemos que perjudica a los santanderinos porque no sirve para resolver el problema de aparcamiento en la zona, porque es una reforma estética que nos hace perder 30 de las 880 plazas existentes y que incumple la finalidad con la que se han captado fondos europeos", ha enfatizado.

RECOGIDA DE FIRMAS

Por último, Fernández ha propuesto a Igual "hacerse eco de las más de 1.100 firmas recogidas en change.org para parar el proyecto". En referencia a ello, ha subrayado que "tiene la oportunidad de escuchar a los santanderinos y paralizar un proyecto que no va a salir adelante antes de hacer el ridículo".

"Los santanderinos le dan la plataforma para dar marcha atrás antes de que sea demasiado tarde", ha concluido.