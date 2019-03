PSOE-PRC tilda de "histórico" haber logrado aprobar la revisión del PGOU de Torrelavega

Publicado 20/03/2019 15:03:34 CET

ACpT cree que el "único objetivo" de aprobar esta revisión ha sido "abortar" el "necesario" debate sobre el PGOU

TORRELAVEGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) ha señalado el día de ayer, martes, como "histórico" por haberse aprobado de forma inicial en el Pleno el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), uno de los asuntos "más importantes" de la legislatura y que supone el "desbloqueo" del Plan actualmente en vigor, de 1985, que, a su juicio, "ha sido eficaz" pero "necesitaba inexcusablemente avanzar".

Además, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, ha considerado "muy destacable" haber tenido sólo dos votos en contra --el de los concejales de ACpT-- y ha reivindicado que se ha dado luz verde a la revisión con "mucho esfuerzo".

Según ha dicho, gracias a ello ahora el PGOU se encuentra en un "lugar idóneo" para que la próxima Corporación "dé los pasos necesarios" para su aprobación definitiva.

Así lo ha dicho Cruz Viadero en una rueda de prensa en la que, junto al primer teniente de alcalde, Javier López Estrada (PRC), y al concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide (PSOE), ha valorado el Pleno extraordinario celebrado ayer en el que se aprobó el documento con el apoyo de PP, Torrelavega Sí y Rufino Sasián, y con el único voto en contra de ACpT-- .

En dicha votación no participó el concejal de Torrelavega Puede, David Barredo, que no acudió a la sesión. Éste había adelantado que no apoyaría dicha revisión.

SE POSIBILITA UN DESARROLLO "SOSTENIBLE Y ORGANIZADO"

En cuanto al documento aprobado, Cruz Viadero ha dicho que prevé un desarrollo "sostenible y organizado", donde "tienen cabida" las actividades productivas, culturales, deportivas, medioambientales y de ocio, y que será una "pieza fundamental" para frenar el "problema" de la caída de población. "Va a permitir el despegue definitivo" de la ciudad, ha asegurado.

Tanto él como López Estrada han manifestado que la política de "diálogo y consenso" que, según han dicho, está llevando a cabo el equipo de Gobierno ha dado "buenos resultados" en la ciudad, ya que se han logrado también otros documentos que marcarán el desarrollo y el crecimiento de Torrelavega en los próximos años, como el convenio de soterramiento de las vías, los Presupuestos para tres años, las tasas o el Plan Estratégico 2026.

Asimismo, han agradecido a los grupos que han mostrado su apoyo su "responsabilidad" y "altura de miras", así como "anteponer los intereses de Torrelavega ante cualquier estrategia política".

Asimismo, han dado las gracias a ACpT y a Torrelavega Puede, que aunque no han apoyado el documento, "han tenido interés" y han hecho aportaciones.

López Estrada ha puesto también en valor el trabajo del equipo redactor del antiguo PGOU, que data de hace 34 años y que, según ha manifestado, aportó a la ciudad el Bulevar Ronda, "cambió los hábitos de vida" de los torrelaveguenses, y permitió "multitud" de equipamientos, como centros de salud o centros educativos.

En cuanto al nuevo PGOU, ha añadido que servirá para "dar respuesta a problemas" y llevar a cabo proyectos como el soterramiento, ya que sin su aprobación no se podría desarrollar.

Además, en su opinión, ayudará a "paliar" la pérdida de población facilitando el desarrollo urbanístico y permitirá nuevas actividades productivas en los terrenos de Sniace, entre otras cuestiones.

60 DÍAS DE PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

Por su parte, Otto Oyarbide ha indicado que el documento se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la próxima semana y se abrirá el periodo de información pública entre el 26 de marzo y el 21 de junio aproximadamente, en un plazo de 60 días, "muy superior" --ha destacado-- al mínimo legal -de 45 días--, para que los ciudadanos puedan estudiarlo y presentar sus alegaciones.

En este sentido, ha previsto que haya "cientos de alegaciones" y ha dicho que "ojalá sea así", ya que "no significa que esté mal hecho", sino que demuestra el "amplio interés" de los ciudadanos. Para dar a conocer la documentación, habrá un local "a pie de calle" en el que poder consultarla en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, y se colgará también en la web.

Por último, ha asegurado que el documento se lleva trabajando desde 2004 y recoge las aportaciones de todos los grupos.

ACpT CREE QUE CON LA APROBACIÓN "SE ABORTA" EL DEBATE SOBRE EL PGOU

También ACpT ha valorado, en este caso en una nota de prensa, la aprobación inicial de la revisión del PGOU.

En su opinión, el "único objetivo" de aprobar la revisión del Plan en estos momentos es "abortar el necesario debate" que, según ACpT, requiere el PGOU, "mezclándolo con la campaña electoral que

hay en estos momentos y relegando ese debate a un segundo lugar".

ACpT ha insistido en que "Torrelavega se juega mucho" con el PGOU y por eso ha reiterado que el debate se tiene que producir "con tranquilidad, reflexión y seriedad y no puede estar a merced de los intereses partidistas y personales" que, en su opinión, es lo que va a pasar al hacer coincidir el periodo de alegaciones con la campaña

electoral.

Además, ha señalado que, como ACpT "quiere hacer las cosas bien", propuso que el periodo de alegaciones se permitiese hasta finales de julio y ha lamentado que esta petición haya sido retrasada.

Según ha dicho, el objetivo de esta propuesta era que, una vez acabado todo este proceso electoral --que según ha apuntado concluirá el 15 de junio con el nombramiento del nuevo alcalde--, hubiera "tiempo suficiente" (mes y medio) para debatir, mejorar y aportar propuestas y soluciones al PGOU.

"Cuando se les hace un planteamiento serio de participación y se les justifica, lo rechazan de inmediato", ha censurado.

ACpT cree que queda "claro" que en el Pleno de ayer se debatió en Torrelavega entre dos "modelos distintos".

A su juicio, uno de ellos está "basado en la continuidad y consolidación del PGOU del año 85 que impulsó y apadrino el ya desaparecido Manuel Rotella --defendido, según dice, por PSOE, PRC, PP,

Sasian y Blanca Rosa-- y "el modelo de la ACPT", que, según dice, "partiendo del respeto al entorno, al suelo y a nuestro patrimonio, busca crear una ciudad más humana y atractiva, basada en un modelo productivo alejado de la contaminación, la precariedad, el hormigón y el pelotazo".