El PSOE de Reinosa celebra cien años "comprometido" con Campoo

Balbontín, Puente y Casares - PSOE

REINOSA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Reinosa ha celebrado este sábado el acto conmemorativo de su centenario que ha congregado a 250 personas en el Hotel Vejo, entre las que se han encontrado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el secretario general de la formación en Cantabria, Pedro Casares, y el alcalde del municipio y líder de la agrupación local, Sergio Balbontín.

Casares ha destacado estos cien años de trayectoria de la agrupación "comprometida con Reinosa y con Campoo" y "dando dignidad a la clase trabajadora".

Así lo ha manifestado el líder socialista, quien en este contexto ha reivindicado al Gobierno del PSOE como "la única palanca de progreso, modernización y avance" de Cantabria y de España, y ha asegurado que ello se ha demostrado durante los ocho años de gestión con Pedro Sánchez de presidente.

"Los ciudadanos saben que somos su Gobierno, que somos el Gobierno de la gente", ha afirmado, a la vez que ha destacado las medidas sociales puestas en marcha por el Ejecutivo central como la subida de las pensiones o el incremento del Salario Mínimo, así como las políticas económicas que hacen que "España crezca el triple que la zona euro" y que han logrado que haya la mayor cifra de trabajadores de la historia con más de 22,3 millones.

Además, el líder de los socialistas cántabros ha evidenciado que "el reto más importante de los próximos diez años es la vivienda" y, por ello, ha hecho hincapié en que este Gobierno apuesta "decididamente" por "vivienda pública a precio asequible de alquiler o de protección con opción a compra".

En este punto, ha exigido que este tipo de viviendas se "quede en manos de la gente" y "no como hace el Gobierno del Partido Popular en Cantabria que quiere que la vivienda de protección oficial llegue al mercado libre".

"Mientras se niegan a prohibir en la ley de vivienda que la vivienda de protección esté siempre protegida, hay que ver a la hipócrita de María José Sáenz de Buruaga (PP) decir que ésta es la legislatura de la vivienda pública en Cantabria", ha señalado el secretario general del PSOE, que ha criticado también que la actual presidenta cántabra "anuncia, inaugura y pone primeras piedras de viviendas públicas que paga el Gobierno de Pedro Sánchez al que tanto critica".

Por ello, ha espetado que los 'populares' "no han movido un dedo para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria y encima se ofenden cuando decimos que todo lo que hacen es gracias al Gobierno de España que triplica ahora la inversión en vivienda pública hasta los 133 millones de euros" en la comunidad y ello a pesar de "los insultos, las mentiras y la demagogia del PP".

"Dice Buruaga que esta es la legislatura de la vivienda y solo han hecho once viviendas en tres años. Les pedimos que dejen de reírse de la gente", ha denunciado el secretario general de los socialistas cántabros.

Al hilo, el también delegado del Gobierno ha criticado que en tres años de legislatura del PP "todo está peor" en la región, en referencia a la educación, la dependencia, las políticas sociales o la sanidad, incidiendo en el cierre de 80 consultorios rurales durante el verano. En este punto, ha dicho que se trata de "un plan orquestado" del PP para "desmantelar" la sanidad pública.

Frente a ello, ha destacado las propuestas del PSOE y los "miles de millones" movilizados por el Gobierno central en la comunidad, y ha apelado al trabajo de los socialistas para que "Cantabria recupere la esperanza frente a la política de brazos cruzados del Partido Popular" y "una presidenta escondida para no equivocarse, para no meter la pata y para no demostrar su incapacidad para gobernar esta tierra".

"CON LA CABEZA ALTA"

Y en respuesta a las críticas del senador autonómico del PP Íñigo Fernández sobre que Óscar Puente visita Cantabria con "las manos vacías", Casares ha enfatizado que "¡Cómo no va a poder venir Óscar Puente a Cantabria si es lo mejor que le ha pasado a esta tierra!".

A este respecto, el ministro ha lamentado el recibimiento de "un senador del PP" al que ha criticado por "decir lo que vale y lo que no y quien puede o no venir a Cantabria".

"Puedo entrar en Cantabria con la cabeza tan alta como aquel alcalde de Santander (Íñigo de la Serna) que acabó siendo ministro de Rajoy y que invirtió menos de la mitad que yo en esta tierra", ha respondido al 'popular'.

Por otra parte, ha destacado la celebración del centenario de la agrupación socialista de Reinosa "que demuestra lo importante que es esta agrupación y la grandeza humana y política de la militancia del PSOE".

"A LA ALTURA"

"Es verdad que somos una organización maravillosa y tan grande que es difícil que todos estemos a la altura", ha apuntado Puente en referencia a casos como el de Leire Díez, Ábalos o Koldo, y ha denunciado que "los que sí que están siempre a la altura están en el PP, que siguen en la sede de la calle Génova, un verdadero monumento a la corrupción".

Y ha añadido que los socialistas "somos otra cosa" por mucho que los 'populares' quieran que "haya una financiación ilegal en el PSOE y que haya una Kitchen en el PSOE".

"Nosotros tendremos comportamientos individuales que no se corresponde con la grandeza de este partido pero ellos tienen comportamientos colectivos e institucionales".

Para finalizar, Puente ha asegurado que Balbontín "va a volver a ganar las elecciones en 2027 en Reinosa por su bondad y compromiso" al igual que las ganó en 2023 como él mismo en Valladolid.

"LIDERAR LA ESPERANZA DE REINOSA"

Tanto Casares como Puente han destacado el papel de Sergio Balbontín que ha cogido las riendas del Ayuntamiento para "liderar la esperanza" de la ciudad de Reinosa.

En concreto, el líder de los socialistas cántabros ha defendido que en el PSOE respetan la democracia y que es regidor "porque el sentido común, la razón y las propuestas han ganado en una moción de censura decente para quitar a quien nada hacía y nada ofrecía a Reinosa y sus vecinos", en alusión al exalcalde 'popular' José Luis López Vielba, desbancado de la Alcaldía por una moción de censura presentada por el PSOE y el PRC.

Casares ha augurado que los socialistas volverán a ganar en Reinosa en 2027 gracias al trabajo de Balbontín, quien ha agradecido el apoyo del PSOE y ha reivindicado los 100 años de la agrupación en la ciudad y todos los que le han precedido en la defensa de "la justicia social, la igualdad y la libertad y en tiempos mucho más difíciles que los nuestros".

Por su parte, el alcalde ha puesto en valor el regreso de los socialistas al Gobierno municipal con "humildad y valentía" para asumir esta "responsabilidad, estar a la altura de a quienes representamos y reivindicar al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de España todo lo que merece Reinosa".

Así, se ha referido a la llegada de la Alta Velocidad y la reordenación ferroviaria con la supresión de tres pasos a nivel que "serán un paso definitivo para la modernidad".