El PSOE de Santander aprueba en asamblea una resolución para exigir que se establezcan Zonas de Bajas Emisiones

Los socialistas santanderinos celebran una asamblea ordinaria



SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas santanderinos han aprobado este sábado dos resoluciones en las que exigen establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad y se comprometen a trabajar para impulsar la remunicipalización de los servicios públicos tras la sentencia de Parques y Jardines.

Ambas iniciativas han salido adelante en el transcurso de una asamblea ordinaria en la que el secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, ha hecho balance de la situación política local y regional tras resultados electorales de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y de las elecciones generales del pasado 23 de julio.

En una de las resoluciones, el PSOE local ha exigido que se establezcan plazos concretos para la instalación de medidores y la adaptación de las ZBE, y en la otra, depurar responsabilidades por el estado de los servicios públicos a la vez se compromete a trabajar para impulsar la remunicipalización de los mismos.

Casares ha afirmado que el PSOE va a ejercer una oposición "valiente, rigurosa, responsable y eficaz" en el Ayuntamiento de Santander. Por ello, los socialistas van a reforzar la labor de oposición en el Ayuntamiento y "a multiplicar la presencia en las calles y en la vida vecinal y social" para ser "el mejor altavoz de denuncia contra los atropellos políticos del PP".

En este sentido, Casares ha afirmado que el PSOE es "la única alternativa real al Partido Popular, la única fuerza capaz de liderar el cambio que necesita Santander y para ello tenemos que volver a ser capaces de aglutinar al resto de los partidos de la oposición". "Vamos a recorrer las calles de la ciudad con más ganas que nunca, con más compromiso que nunca y con más esfuerzo que nunca", ha dicho.

DETERIORO DE LO PÚBLICO

Sobre el estado de la ciudad, Casares ha afirmado que "Santander es solo noticia por el deterioro de lo público, por el abandono de las calles y los barrios, por la incapacidad para liderar iniciativas sostenibles y de futuro, por la falta de servicios para nuestros mayores o los jóvenes, por la falta de oportunidades para vivir y trabajar en la ciudad para las familias".

"Ni un solo proyecto, ni una sola inversión, ni una sola propuesta de su programa electoral avanza desde que Gema Igual es alcaldesa de la ciudad. De hecho, no solo no se avanza en nada sino que se retrocede en todo", ha reafirmado.

Como ejemplo de esos retrocesos, Casares ha recordado el cierre del consultorio de Cueto, donde los socialistas "no hemos visto ni oído a Gema Igual exigir nada, demostrando que siempre anteponen los intereses de su partido a los de la ciudad".

Para Casares, el curso político "no podía empezar peor", con la condena judicial al Ayuntamiento que obliga a pagar casi tres millones de euros a la anterior adjudicataria del servicio de Parques y Jardines. Una sentencia, ha dicho, que se suma a todas las sentencias ganadas este año por la anterior adjudicataria del contrato del servicio de recogida de basuras.

Por otra parte, frente a los "incumplimientos" del Gobierno del PP con Santander, el dirigente del PSOE ha asegurado que "todos los proyectos relevantes de la ciudad avanzan gracias a un Gobierno de Pedro Sánchez", con el que en el PP local "nunca han sido leales ni responsables".

Por último, Casares ha lanzado en nombre de los socialistas santanderinos "un mensaje de apoyo inequívoco y sin fisuras" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Todos los hombres y mujeres progresistas, todos los socialistas, todos los militantes, estamos con él. Confiamos en su proyecto de progreso para este país y queremos que siga siendo el presidente del gobierno de España", ha dicho.

"Y nos rebelamos contra las llamadas al transfuguismo, contra quienes no aceptan el resultado de las urnas, contra quienes cuestionan a nuestro secretario general, contra quienes no entienden que la política siempre tiene que prevalecer, contra quienes no entienden que este no es su tiempo. Lo diré más claro: sí a Pedro Sánchez y no a los desleales que hace mucho tiempo han olvidado lo que representar ser socialista", ha enfatizado.