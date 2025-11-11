El PSOE de Santillana advierte que el equipo de Gobierno "no va a poder realizar" la subida salarial prometida - PSOE

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, ha afirmado este martes que el equipo de Gobierno municipal (PRC-Agrupación Vecinal Independiente-PP) "trata de engañar a sus empleados tras una cortina de ofrecimientos y subidas salariales que no van a poder realizar".

El socialista ha advertido así, a través de una nota de prensa, sobre unos informes "desfavorables" de los servicios de Secretaría e Intervención acerca la propuesta de aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en la que el Ayuntamiento pasaría de gastar 1,56 a 1,65 millones de euros en salarios, una subida del 8,33 por ciento.

Rodríguez ha reclamado una RPT "realizable en lo laboral, lo jurídico y lo económico, con garantías jurídicas que no dependa de carambolas para su aplicación real y efectiva". Además, ha lamentado "la falta de capacidad y responsabilidad" del equipo de gobierno.

El informe económico enumera "múltiples irregularidades" en la propuesta como la duplicidad de plazas sin contabilizar, partidas económicas agotadas y resalta las retribuciones del personal al servicio del sector público "no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022", en base al artículo 19 de los PGE para el año 2023 prorrogados para el año 2024 y 2025.

Para Rodríguez, según el informe de Intervención, "se incumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina consolidada del Tribunal de Cuentas y la de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)".

Además, Rodríguez ha señalado que la Secretaría municipal ha alertado con otro informe jurídico desfavorable de la decisión del equipo de Gobierno, "lo que supone un riesgo para la plantilla y para el propio Ayuntamiento".

Por otro lado, el portavoz del PSOE de Santillana, ha afirmado que "no está en contra de la valoración o revisión de la plantilla municipal", sino que está "en contra de ofrecer lo que no se puede cumplir y además cuando estás siendo advertido de que es una temeridad aprobar una RPT que sabes que no vas a cumplir y una deslealtad con la plantilla y entre Instituciones".

Finalmente, Rodríguez ha señalado que "es responsabilidad del Gobierno Local buscar y crear un ambiente jurídico-económico que reúna las condiciones para garantizar en positivo una nueva y necesaria RPT".