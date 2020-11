El PSOE trabaja por la accesibilidad de los discapacitados a los contenidos de los medios de comunicación

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Santander trabaja por la accesibilidad de las personas con discapacidad a los contenidos de los medios de comunicación.

Para ello, el portavoz del grupo, Daniel Fernández, y el concejal del PSOE de Accesibilidad, Integración y Solidaridad, Alberto Torres, se han reunido con Dolores Gallardo y Almudena Ruiz, presidenta y secretaria de la Asociación de la Prensa en Cantabria (APC).

Durante el encuentro, Fernández ha agradecido la disposición, colaboración y el interés mostrado por la APC y se ha comprometido a trasladarles un documento con propuestas concretas para mejorar la accesibilidad a la información de personas con discapacidad.

Por su parte, Torres, primer edil sordo de España usuario de lengua de signos, ha recordado que las personas con discapacidad auditiva no están en igualdad a la hora de acceder a los contenidos de los medios de comunicación. "A veces no nos enteramos de las noticias hasta el día después y, por tanto, no estamos en igualdad", ha remarcado.

Para paliar esta situación y mejorar la accesibilidad y la integración, el edil ha propuesto una serie de medidas de fácil implantación en los medios de comunicación y ha asegurado que explorará las posibilidades de encontrar apoyo institucional para aquellas propuestas que requieran una mínima inversión inicial.

La utilización de la lectura fácil, subtítulos, intérpretes de lengua de signos en los videos y retransmisiones en directo y transcripciones de podcats en radio a la carta, son algunas de las propuestas que ha comentado el concejal de Accesibilidad e Integración del PSOE.

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Cantabria ya ha desarrollado jornadas formativas sobre el uso correcto del lenguaje y se ha comprometido a canalizar las peticiones del Grupo Municipal Socialista hacia los asociados, así como mantener encuentros con los directores de los medios de comunicación para trabajar, entre todos, en facilitar un mejor acceso a la información.

Por último, tanto Torres como Fernández, han destacado el interés mostrado por la Asociación de la Prensa de Cantabria y se han mostrado convencidos de que se darán pasos necesarios para favorecer la plena inclusión en nuestra sociedad de todas las personas que tengan alguna discapacidad.