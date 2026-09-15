El PSOE trabajará para que "2027 devuelva a Cantabria un gobierno progresista"

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado de Gobierno, Pedro Casares, en la Bien Aparecida - EUROPA PRESS

Casares dice que el del PP solo ha traído "recortes" y vive de la "herencia recibida" del PSOE y de las inversiones del Estado

MARRÓN (AMPUERO), 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE va a trabajar para que "2027 devuelva a Cantabria un gobierno progresista" que sustituya a la "poca gestión, o desastrosa", del actual del PP que, a su juicio, solo ha aportado "recortes en los servicios públicos" y "privatizaciones continuas" y que vive de administrar la "herencia recibida" del PSOE en el anterior Ejecutivo regional y de las inversiones del Estado.

Este es el balance del Gobierno del PP que ha realizado este martes el secretario general de los socialistas cántabros y delegado del Gobierno, Pedro Casares, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Hoz de Marrón (Ampuero) donde ha acudido a la celebración de la festividad de la Bien Aparecida, patrona de la comunidad autónoma.

Así, ha defendido que los grandes proyectos para Cantabria de los que habla el Ejecutivo de Buruaga no son suyos sino la "herencia recibida" del Gobierno anterior del que formaban parte los socialistas (junto al PRC) o del Gobierno de España.

Como ejemplos ha citado el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), el centro logístico de La Pasiega, el centro cultural La Lechera, las diferentes construcciones de vivienda asequible con inversiones de fondos europeos y del Gobierno central, el Desfiladero de La Hermida, las 285 viviendas de alquiler asequible en construcción o la modernización de la red ferroviaria de Cercanías.

"Todo lo que se mueve en Cantabria es bien por la herencia recibida del Gobierno del PSOE en la comunidad autónoma (en coaliación con el PRC) o por la acción del Gobierno de España", ha afirmado Casares.

En esta cita, que coincide con el inicio del curso político tras el parón estival, el socialista ha lanzado un "mensaje de esperanza" a la ciudadanía y ha prometido "una Cantabria mejor y de oportunidades" que "solo puede llegar con un cambio de gobierno en mayo de 2027".

Ha asegurado que el PSOE "va a volver a reconectar Cantabria", va a dar "una oportunidad a esta tierra y a trabajar para que en mayo de 2027 Cantabria vuelva a tener un gobierno progresista" que tenga como "prioridades" la vivienda, los servicios públicos, como la sanidad y la educación, el empleo y la protección del patrimonio natural y cultural de la comunidad.