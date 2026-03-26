El PSOE traslada a la Junta Docente el respaldo a sus reivindicaciones de bajada ratios y menos burocracia

Reunión del secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, y otros miembros del partido con la Junta de Personal Docente - PSOE

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado a la Junta de Personal Docente el "compromiso" del partido para "fortalecer la educación pública y trabajar por su futuro" y ha respaldado las reivindicaciones de los docentes de bajada de ratios, menos burocracia y mejor atención a la diversidad.

Así lo ha manifestado durante la reunión que ha mantenido este jueves con los sindicatos de la Junta y en posteriores declaraciones a los medios de comunicación junto a la presidenta del órgano sindical docente, Rus Trueba, y otros integrantes del mismo.

El líder socialista ha puesto en valor esta nueva reunión de trabajo entre el PSOE y la Junta de Personal en "defensa de la educación pública de Cantabria" como "pieza esencial del desarrollo" de la ciudadanía comunidad.

Una defensa que, a su juicio, es "muy necesaria" ante el "desmantelamiento" del Gobierno del PP y de las "declaraciones infames" del consejero de Educación, Sergio Silva, "atacando a los docentes" para lo que Casares ha exigido "respeto" porque "son una pieza esencial" del sistema educativo.

COMPROMISO DEL PSOE CON LA ADECUACIÓN SALARIAL

Tanto el PSOE como la Junta han compartido una "hoja de ruta de trabajo compartido", en la que el secretario general socialista ha garantizado el compromiso del PSOE con la adecuación salarial hasta 2029.

"El compromiso del PSOE para que se haga realidad en los próximos años, porque habrá cambio en el Gobierno de Cantabria y, por tanto, nos interpela a todos los partidos políticos ese acuerdo hasta 2029", ha dicho.

Sobre esa adecuación salarial, ha insistido en que "no iba solo de una subida salarial", como se ha referido el consejero del PP "con mentiras y desinformación", sino que era "recuperar el poder adquisitivo de los docentes" tras 18 años.

UN GOBIERNO DEL PP SIN MODELO EDUCATIVO

Casares también ha respaldado el resto de reivindicaciones de la Junta de Personal frente a un Gobierno del PP "sin modelo educativo" y que solo trabaja para "desmantelar lo que otros llevamos haciendo durante décadas en ese compromiso de construir educación pública".

Entre esas reivindicaciones, tanto el líder socialista como la presidenta de la Junta de Personal han destacado la reducción de las ratios de alumnos por aula en todos los niveles educativos y que Casares ha señalado que es "esencial para la mejora del aprendizaje". "Es una prioridad máxima que compartimos", ha apostillado.

Además, Casares y Trueba ha reclamado la reducción de la burocracia porque los docentes "no están para hacer papeles sino para enseñar a nuestros niños" y también han instado a mejorar la formación del profesorado para que tengan "más y mejores herramientas".

Asimismo, han pedido la mejora de la educación de forma transversal sino olvidar la escuela rural que "esencial garantía de cohesión territorial" y la mejora de la atención de la diversidad para quienes "necesitan refuerzos educativos o tienen necesidades especiales".

"Consideramos que la construcción de la educación pública en Cantabria no se puede hacer sin los profesores", ha enfatizado el secretario general del PSOE, que ha criticado que el Gobierno del PP lleva tratando de "destruir" en esta legislatura y ha adoptado decisiones "sin contar con los profesores".

En este punto, se ha referido a la modificación del Consejo Escolar, de las oposiciones y del calendario escolar "sin contar con el profesorado. "Están sistemáticamente cambiando piezas fundamentales de la educación pública de Cantabria sin contar con el profesorado y el PSOE no está de acuerdo", ha dicho.

AGRADECIMIENTO AL APOYO DEL PSOE

Por su parte, la presidenta de la Junta de Personal ha agradecido el apoyo de los socialistas a las reivindicaciones de las docentes, así como la labor de escucha activa al colectivo.

De las reivindicaciones, Trueba ha destacado la importancia de la bajada de ratios como "herramienta fundamental para mejorar la calidad educativa" en la comunidad. "Es hora de hacerlo y ahora ya no hay excusa porque va a haber presupuestos", ha reclamado, insistiendo en que se debe hacer en todos los niveles educativos a partir del próximo curso escolar.

La reducción de la burocracia que "asfixia" a los docentes es "un problema que ha que atajar ya", al igual que el impulso de medidas que mejoren la atención a la diversidad en las aulas.

Para finalizar, la presidenta de la Junta de Personal Docente ha reiterado su "preocupación" porque el consejero de Educación "esté tratando de disfrazar de consenso" su "decisión unilateral" de cambiar el calendario escolar "sin contar con la bancada de la enseñanza pública". "Seguimos reivindicando un modelo de calendario escolar de carácter pedagógico, como hasta ahora", ha añadido.

En la reunión con los representantes de la Junta de Personal Docente, además de Casares han estado, por parte del PSOE, la portavoz del partido, Ainoa Quiñones; el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, y el secretario de Juventudes Socialistas, Fran Cano.