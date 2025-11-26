El PSOE ve "imposible" dialogar ahora con el PP unos nuevos presupuestos

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE CANTABRIA

Se opone al "pelotazo" del Gobierno del PP con la carretera Requejada-Suances * SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ve "imposible" ahora un diálogo con el PP sobre unas nuevas cuentas para Cantabria después de que las "malos" presupuestos que presentó el Ejecutivo de la 'popular' María José Sáenz de Buruaga hayan sido devueltos por el Parlamento al prosperar la enmienda a la totalidad al unirse los grupos de la oposición.

A juicio de los socialistas, lo ocurrido ha sido "un baño de humildad" y "de realidad" para el Gobierno de Cantabria.

"No se podían hacer peor las cosas desde el principio y lo que mal empieza, mal acaba", ha opinado este miércoles en rueda de prensa la portavoz autonómica del partido, Ainoa Quiñones, que cree que a Buruaga "le ha faltado humildad" a la hora de abordar los presupuestos y ha criticado que ahora la presidenta quiera dialogar "cuando ya es tarde" y hable de acordar "cuando ya es imposible".

Considera que ahora el PP, con esa disposición a iniciar un diálogo para negociar unas nuevas cuentas expresado por Buruaga, "ahora se hace una enmienda a la totalidad a lo que ha estado haciendo".

Y es que, según le ha replicado Quiñones, Buruaga tenía que haber buscado ese diálogo, y mas aún estando en minoría, antes de haber registrado los presupuestos.

Además, ha criticado que Buruaga plantee ahora que sean los grupos de la oposición los que muevan ficha para iniciar ese diálogo sobre unas nuevas cuentas.

"Es una cosa más de una presidenta que, como ya hemos comentado muchas veces, no gobierna", ha afirmado Quiñones, que ha replicado a Buruaga que "los cargos tienen cargas" y cree que la presidenta tiene que "asumir" que ha presentado unos presupuestos contra los que todos los grupos de la oposición han votado a favor de una enmienda a la totalidad que ha salido adelante y que supone su devolución al Ejecutivo. "Creo que se tiene que replantear muchas cosas para el futuro", ha añadido.

Además de considerar que ese diálogo debería haberse producido antes, y no ahora, Quiñones cree que "es muy difícil cambiar el rumbo de los presupuestos del Gobierno de Cantabria".

En este sentido, ha señalado que la línea que sigue el PP es "antagónica" a la del PSOE.

Así, según la socialista, mientras en "el ADN" del PSOE está la "defensa de los servicios públicos por encima de cualquier cosa", el PP los está "privatizando" y "desmantelando".

La portavoz del PSOE ha lamentado que Cantabria tenga "el peor gobierno" en el mejor momento de la comunidad y del país y cree que Buruaga y el PP son "un lastre" y "la piedra del zapato" para que Cantabria crezca, se desarrolle y tenga oportunidades.

CARRETERA REQUEJADA-SUANCES

Por otro lado, Quiñones ha aprovechado la rueda de prensa para expresar la oposición de su partido a la fórmula de "pelotazo urbanístico" que promueve el Gobierno respecto a la carretera Requejada-Suances, que supondrá a los cántabros pagar más de siete millones de euros anuales hasta 2050.

Y es que ha denunciado que una obra que "iba a costar 45 millones desde lo público" pasará a suponer 187 millones con la fórmula por la que ha optado el Gobierno regional para llevarla a cabo.

Según explicó el Gobierno, en esos 187 millones se incluyen no solo el coste de la obra sino 26 años de mantenimimiento de la vía, algo que para los socialistas solo es una "excusa barata". "En una obra recién inaugurada poco mantenimiento y conservación se necesita", ha apuntado la socialista.

Quiñones ha señalado que los socialistas ven necesario construir esa vía, pero no a través de esa fórmula que "hipoteca los presupuestos de los próximos años". "Puente de Requejada-Suances sí, pelotazo urbanístico a razón de 7 millones al año a una empresa privada, no", ha zanjado.