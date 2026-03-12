El PSOE ve "nerviosismo" en el PP por El Bocal: "Sale a la desesperada al rescate de Gema Igual"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, cree que las afirmaciones del PP sobre el delegado del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Casares, acusándole de "mentir" sobre el viaje a México que le hizo no estar en El Bocal muestra el "nerviosismo" de este partido que "sale a la desesperada al rescate" de la alcaldesa, Gema Igual, ante "la presión ciudadana" sobre la regidora tras esta tragedia.

Así ha respondido a la "infame" rueda de prensa ofrecida este jueves por el coordinador general del PP de Cantabria y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso, en la que éste ha acusado a Casares de "mentir" sobre su viaje a México y afirmar, en contraposición a lo dicho por éste, que no era un de trabajo y que debió y pudo haber regresado tras la tragedia ya que entre el día 3 de marzo, cuando ocurrió el suceso, y el viernes 6, hubo 16 vuelos directos con España y con "plazas disponibles".

Después de que Alonso haya calificado de "miserable" el comportamiento de Casares al no regresar de México tras la tragedia de El Bocal, en la que murieron seis jóvenes y otra resultó herida tras desplomarse la pasarela en la que estaban y caer al mar y las rocas, Quiñones ha afirmado que "lo único miserable es la actitud del PP".

Según Quiñones, los populares "vierten mentiras para intentar tapar la responsabilidad in vigilando de la alcaldesa en todas las infraestructuras que hay en su término municipal".

"Quieren salir de esta crisis de credibilidad disparando sin criterio a todo el mundo, buscando culpables y lo único que demuestran es que, ante cualquier situación, entre el interés general o los votos y sus intereses partidistas en lo único que piensan es en los votos", ha criticado la socialista, que considera que "querer retorcer la realidad, desviar la atención o buscar culpables donde no los hay lo único que demuestra es que no tienen escrúpulos" en el PP.

Además, respecto a la estancia de Casares en México sobre la que el PP ha pedido explicaciones, Quiñones ha insistido en que era "un viaje de trabajo".

Después de que el PP haya criticado que Casares no regresara a España tras la tragedia, Quiñones le ha replicado que, mientras Aragón y Andalucía se quemaban, sus presidentes, los populares Jorge Azcón y Juanma Moreno, estaban el primero "en una boda en Vigo" y el otro "de vacaciones en Zahara de los Atunes".

Además, ha insistido en que "hay una diferencia" entre los casos de esos dos dirigentes populares y el de Casares, ya que mientras Azcón y Moreno "estaban haciendo uso de sus vacaciones", el delegado del Gobierno en Cantabria y líder de los socialistas "estaba en un viaje de trabajo".

Por otra parte, ha asegurado que el delegado del Gobierno "no podía haber tomado ninguna decisión para evitar la tragedia como tampoco lo podría haber hecho la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, o la directora general, Mónica Escobedo, que tuvieron una actuación impecable durante todo el rescate, sin interferir en el trabajo de los técnicos, que fue intachable".

Quiñones ha defendido que, "como saben en el PP", para el desarrollo del operativo policial y de emergencias, "no era necesaria la presencia del delegado del Gobierno al igual que la de ningún político, que no toman decisiones en estas circunstancias" y, volviendo a la comparación con Azcón o Moreno Bonilla, ha señalado que aunque éstos hubieran vuelto "no habría cambiado nada".

Además de a estos dos dirigentes, Quiñones también ha señalado que el día de la dana en la Comunidad Valenciana su entonces presidente, Carlos Mazón (PP) estuvo "durante más de cinco horas desaparecido en un restaurante de Valencia mientras se podría haber evitado una tragedia de más de 230 muertos si él hubiera estado al mando de la emergencia o delegado sus competencias en la consejera de Emergencias quieren ahora tapar la verdad con insidias".

También Quiñones ha apuntado que la presidenta de Cantabria, la también popular María José Sáenz de Buruaga, estuvo la misma tarde de la tragedia en El Bocal "y no volvió a aparecer por allí porque lógicamente quienes tenían que estar sobre el terreno de los hechos eran únicamente los técnicos".

Quiñones ha considerado que "una vez más el PP hace lo uno y lo contrario, de forma incoherente, porque no saben hacia dónde dirigir las culpas para intentar distraer la atención sobre las responsabilidades municipales, que en cualquier caso tendrá que dirimir la justicia y que no nos corresponde a nosotros entrar a valorar pero que, evidentemente, no pueden recaer en la agente local, que es el último eslabón de la cadena de seguridad del Ayuntamiento".

"No vamos a interferir en una instrucción judicial que queremos que se realice de forma escrupulosa para que se determinen todas las responsabilidades, sean de quien sean", ha dicho.

Y sobre las actuaciones de la Demarcación de Costas sobre las que el PP también ha pedido explicaciones a Casares, la portavoz socialista ha indicado que ese organismo depende directamente del Ministerio para la Transición Ecológica y no de la Delegación del Gobierno.

"Saben perfectamente que el delegado del Gobierno no tiene acceso a esa documentación y que el responsable de la Demarcación, con el Gobierno de Rajoy y ahora con este Gobierno, es la misma persona", ha añadido.

Por otra parte, y después de que el PP haya reclamado a Casares explicaciones "claras" e "inmediatas" sobre su viaje a México, Quiñones ha asegurado que "no hay ningún problema en exponer la agenda de actividades realizadas por el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE" y ha afirmado que "no se publicitó esos días por respeto a las víctimas de la tragedia".

Además, también en respuesta al PP, Quiñones ha afirmado que "cada persona que fue al viaje corrió con sus propios gastos".