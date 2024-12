PSOE y Vox tachan de "teatro" el debate de los PGC 2025 que se aprobarán "sin diálogo"

PRC defiende su "responsabilidad" con los cántabros para que haya presupuestos y asegura que en el acuerdo "no hay regalos" al PP

SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Vox han criticado el "teatro" del debate de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de este viernes en el Pleno del Parlamento y en el que las cuentas saldrán adelante esta tarde "sin ningún diálogo con la oposición" por el acuerdo del Gobierno del PP con el PRC, cuyo grupo ha defendido su "responsabilidad" con los cántabros y ha asegurado que su pacto con los 'populares' "no es un cheque en blanco".

Desde el PSOE, su portavoz y secretario general del partido, Pablo Zuloaga, ha denunciado que el presupuesto se ha tramitado "sin ningún diálogo con la oposición" y ha considerado que la evidencia de ello es que se ha aprobado una enmienda de las 223 presentadas por los socialistas por el acuerdo de PP y PRC, que han pactado un "presupuesto de la derecha con la ideología de Vox".

El líder socialista ha considerado que el presupuesto "nace muerto" porque el Gobierno "acabará asumiendo" la quita de la deuda propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez porque "saben que es buena y garantiza mejores y más fondos para políticas públicas en Cantabria" y porque no contempla la partida para la estación intermodal de La Pasiega tras haber estado "alimentando una confrontación estéril".

Ha reivindicado que el PSOE es "el único partido que defiende un modelo diferente para Cantabria" en esta legislatura en la que, ha lamentado, el PP tiene "socios claros": el PRC para sacar adelante los presupuestos y darle sus votos "para que sigan sin hacer nada", y con Vox para medidas como la derogación de la Ley de Memoria Histórica o la ampliación de conciertos educativos.

Zuloaga ha lamentado que los presupuestos para 2025 dan "la espalda a la mayoría de los cántabros" y ahondan en "paralizar" la comunidad autónoma mientras que el Gobierno consigue de nuevo "subirse el sueldo" y "bajar los impuestos a las rentas más altas".

Para el socialista, estas segundas cuentas que marcan el "ecuador" de la legislatura dejan "un balance que no puede ser más pobre y más decepcionante" de la labor del Gobierno del PP y su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, con un "descenso alarmante" de las inversiones y "retrasos inexplicables" en muchos proyectos que estaban en marcha como la protonterapia, la terraza del Palacio de Festivales o la primera fase de La Lechera.

Así, ha insistido en que "Cantabria está parada" y el PP, con el apoyo del PRC, sacará adelante unas cuentas que "son malas para Cantabria porque no atienden la sanidad, la educación, la dependencia, los grandes retos de nuestra comunidad autónoma, ni justifican las inversiones".

Además, Zuloaga ha denunciado que los presupuestos para 2025 "no ponen solución al caos sanitario" que los 'populares' "han generado", son "antisociales" y "no afrontan el verdadero reto de nuestra sociedad, que es la crisis de la vivienda".

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha lamentado "el teatro lamentable" que supone celebrar un "no debate" sobre los presupuestos ya que las enmiendas "no existen" porque los 'populares' y regionalistas las han tumbado y, por tanto, no han permitido "ningún margen" a hacer cambios.

"Esto es una mera puesta en escena", ha criticado Díaz, que ha indicado que hoy saldrá adelante "lo negociado" por la "coalición de gobierno" PP-PRC y con un "debate inexistente". "Esta falta de transparencia no la esperaba de este Gobierno del PP", ha añadido.

La parlamentaria de Vox ha denunciado que el PP incluso haya "pactado" con el PRC el "derecho a veto" a las enmiendas de la oposición pese al "trabajo serio" realizado por su grupo para presentar propuestas para "reducir el gasto público o mejorar la política fiscal".

En definitiva, Díaz ha lamentado que Cantabria contará en 2025 con unas cuentas "continuistas" y "marcadas" por el PRC pese a que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, diga en foros que "nadie le marca el paso".

"Vamos en la misma dirección que íbamos con anterioridad cuando en Cantabria, según los 'populares', no era tierra de oportunidades", ha manifestado Díaz, que ha instado al PP a "cambiar" porque el Gobierno que lideran en minoría tendrá en 2025 unos presupuestos que son "otra oportunidad perdida para el cambio real".

En el debate ha intervenido el diputado no adscrito Cristóbal Palacio que ha lamentado que el PP esté siendo "continuista" con los proyectos del PRC y que pacte con los regionalistas las cuentas lo que, a su juicio, impide a los 'populares' y a su presidenta hablar de "una nueva Cantabria regenerada".

Ha criticado que se siga adelante con proyectos como el centro logístico de La Pasiega, el MUPAC o la protonterapia y ha considerado que la perspectiva para Cantabria es "desoladora" con los presupuestos para 2025 en los que se evidencia que el PP no es capaz de ofrecer "un proyecto distinto" al del PRC.

EL PRC REIVINDICA SU RESPONSABILIDAD

Desde el PRC, la diputada Paula Fernández ha defendido la "responsabilidad" de los regionalistas con los cántabros para que haya un presupuesto en vigor el 1 de enero de 2025.

Ha señalado que, como principal partido de la oposición parlamentaria, ha sido "responsable y leal" con los ciudadanos de Cantabria y no con el PP y solo por ello ha dejado a los 'populares' gobernar en minoría y ha alcanzado con ellos acuerdos "puntuales" para que la Comunidad Autónoma tenga presupuestos pero que "no son un cheque en blanco".

Fernández ha respondido a las críticas del líder socialista y le ha preguntado "si le gustaría más un presupuesto de PP y Vox para esta tierra" y le ha espetado que, gracias al acuerdo del PRC con el Gobierno 'popular', los proyectos que impulsaron los socialistas desde el bipartito siguen adelante.

"Hemos conseguido que no se pare nada de lo que ustedes y nosotros, con muchísimo trabajo y esfuerzo, pusimos en marcha. Tendría que estar usted contento, no enfadado, de verdad", ha manifestado la parlamentaria regionalista a Zuloaga.

Por otro lado, ha reivindicado las aportaciones del PRC al presupuesto que se aprueba este viernes porque, ha insistido, en el acuerdo "no hay regalos" al PP sino que los regionalistas aportan sus votos para incluir en las cuentas sus "ideas" para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar los servicios públicos.

"Unas cuentas fruto del diálogo con la principal premisa de garantizar la sanidad, la educación y los derechos sociales", ha defendido la regionalista, que ha destacado "el sello del PRC en partidas históricas" como las del mundo rural y el sector primario o el apoyo a los municipios.

Además, ha apuntado que, en el acuerdo, los regionalistas "empujan al este Gobierno a cumplir compromisos de legislatura aún pendientes como la regulación de las viviendas de uso turístico o las autocaravanas".

Por otro lado, ha ensalzado que, además de las medidas del acuerdo, el PRC ha sacado adelante 58 de sus enmiendas parciales que son "más lluvia fina verde" para hacer este presupuesto "más identitario y más regionalista en defensa de nuestra cultura, de nuestro patrimonio material y de nuestro deporte autóctono".

Pese al acuerdo presupuestario con el PP, Fernández ha dicho a los 'populares' que "no confundan la responsabilidad del PRC con un cheque en blanco" y ha instado al Gobierno a "pedir a los Reyes Magos humildad para hacer mejor política, con mayúsculas, basada en más diálogo y en más cercanía".