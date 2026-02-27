Publicada en el BOC la modificación de la orden de Educación sobre el guardado de nota en las oposiciones

Archivo - Oposiciones - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este viernes la modificación por parte de la Consejería de Educación de la orden de empleo interino por la que el guardado de nota solo se producirá para quienes superen el proceso selectivo previamente, es decir, que hayan obtenido al menos un cinco en las pruebas de selección.

Este asunto ha generado polémica en la reunión de la primera mesa sectorial del año entre la Consejería y la Junta de Personal Docente (ANPE, STEC, UGT, CCOO y TU), celebrada el pasado martes.

Los representantes sindicales de los docentes proponían que se guardara con un 2 en la primera prueba, medida que contó con el rechazo de la Consejería.

Frente a lo que aseguran los sindicatos, el departamento que dirige Sergio Silva ha negado que ello suponga un "agravio comparativo" entre los opositores cántabros y de otras comunidades autónomas en el acceso al empleo docente.

Y ha aludido a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que resuelve que esa nota "se debe valorar para todos los interinos que lo soliciten, no solo para los de Cantabria".

En este sentido, Silva anunció a los sindicatos en el transcurso de la Mesa Sectorial, que su departamento "agotará todas las vías jurídicas que estén a su alcance para proteger a los docentes interinos de Cantabria".

"No podemos permitir que estas previsiones se apliquen en unas comunidades autónomas sí y en otras no ya que el principio de igualdad es para todos", dijo.