Publicadas las ayudas para el estudio, divulgación e impulso de buenas prácticas en planificación territorial y paisaje

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha publicado la convocatoria de subvenciones para 2026 destinada a financiar proyectos orientados al estudio, la divulgación y el impulso de buenas prácticas en las áreas de planificación territorial y paisaje, que este año pasarán a ser de concurrencia competitiva.

La convocatoria está abierta a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en diversas zonas geográficas de Cantabria que se distribuirán en siete áreas: Santander y el Arco de la Bahía, Campoo, Asón-Agüera-Trasmiera, Liébana, Saja-Nansa y la costa occidental, los Valles Pasiegos y la Costa Oriental y cada una de estas áreas contará con una subvención exclusiva.

Esta línea de ayudas cuenta con una partida presupuestaria estimada de 42.000 euros, destinando hasta un máximo de 6.000 euros por cada zona geográfica, y sujeta a la disponibilidad de crédito en el presupuesto del Gobierno para 2026.

CONCURRENCIA COMPETITIVA

En nota de prensa, el consejero del área, Roberto Media, ha descatado que, como novedad, a partir de este año las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y no de manera nominativa como hasta ahora, "basándose en criterios objetivos de evaluación y maximizando así el rendimiento de las inversiones públicas".

"Con este cambio garantizamos los principios de transparencia, equidad y eficiencia, ya que se fomenta la igualdad de oportunidades y abrimos la subvención a todas las asociaciones interesadas", ha expresado.

Esta línea de subvenciones busca mejorar el conocimiento, la gestión de los paisajes y la identidad del paisaje Cántabro, así como fortalecer el vínculo con sus habitantes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria que se llevó a cabo el pasado lunes, 3 de noviembre. Las solicitudes deberán presentarse de manera electrónica a través del Registro Electrónico Común.

Para más información sobre los requisitos y el procedimiento de solicitud, los interesados podrán consultar la documentación completa en la página https://www.territoriodecantabria.es/