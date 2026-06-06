Puente cree que para la primera mitad de 2027 estarán algunos trenes de Cercanías: "En pruebas y espero que en servicio"

Oscar Puente en Reinosa - EUROPA PRESS

REINOSA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que para la primera mitad de 2027 habrá ya "algunas unidades" de los nuevos Cercanías comprometidos por su Ministerio con Cantabria y Asturias tras el error en los diseñados con anterioridad y que 'no cabían por los túneles'.

"En pruebas, sin duda. Y a partir de ahí, espero que los podamos poner en servicio", ha expresado este sábado en Reinosa, a preguntas de los periodistas sobre los nuevos trenes, que se empezaron a construir en febrero de 2024. El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio plazos de fabricación y entrega y ha insistido en visitar las instalaciones de CAF donde se construyen para comprobar su estado.

Por otro lado, pero también en materia ferroviaria, el Ministerio de Transporte desvelará el próximo mes de julio el proyecto de la estación de alta velocidad de Reinosa y de la integración del ferrocarril a su paso por Reinosa.

Además, en otoño se recuperará la parada del tren Alvia en este municipio que se había suprimido dentro del trayecto hacia Madrid. Será en septiembre u octubre, una vez terminen obras en el entorno de Palencia para ubicar el cambiador de ancho en otro punto que permita ganar tiempo.

Lo ha anunciado y explicado así Puente en declaraciones a los medios antes de participar en un acto por el centenario del PSOE de Reinosa, y a los que ha indicado que la recuperación de la parada del Alvia se produce a petición del nuevo alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, tras su reunión con responsables de Renfe.

MÁS INVERSIÓN QUE CON DE LA SERNA.

El ministro ha aprovechado su visita a Cantabria --que ha coincidido con las críticas a su gestión por parte de un dirigente del PP en un medio regional-- para defender que su Ministerio ha invertido en la comunidad autónoma en los últimos años "un 40 por ciento más" que los que dirigían anteriores mandatarios, "incluso uno cántabro del Partido Popular durante la etapa de Mariano Rajoy", ha apostillado en referencia a Iñigo de la Serna, también exalcalde de Santander.

En ese aumento no ha incluido Puente la inversión en alta velocidad entre Alar del Rey y Palencia, que corresponde a esta provincia de Castilla y León, aunque, "obviamente, está prevista para dar conexión y continuidad a la alta velocidad hacia Cantabria", ha apuntado.

En este sentido, ha resaltado que Transportes está "avanzando de una manera muy intensa" con ese tramo palentino, sufragado en parte con fondos europeos y que, por tanto, para poder acogerse a esa financiación una parte importante de las obras tienen que finalizar antes del 30 de junio.

En paralelo, ha dicho que el Ministerio busca soluciones para que la conexión en la parte cántabra se pueda realizar sin necesidad de que esos tramos estén terminados, como el enlace de Nogales, que podría estar terminado en julio: "Estamos pensando también en otro tipo de soluciones y pronto las haremos públicas", ha comentado.