Puente San Miguel acoge este sábado el circuito 'Origen' con cuatro grupos y solistas de música tradicional - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen Cultura' llegará este sábado, 12 de septiembre, a Puente San Miguel, para compartir un ¡Día a jorra! con cuatro grupos y solistas de música tradicional, desde el mediodía hasta la noche, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Reocín.

Se trata de una propuesta de apoyo al folclore puesta en marcha por la Consejería de Cultura que tiene como fin dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial de la comunidad autónoma, activar el tejido local y descentralizar la programación cultural a entornos rurales.

El programa de la jornada, cuyo epicentro será el Auditorio Parque de la Robleda de Puente San Miguel, comenzará a las 12.30 horas con un pasacalle por el centro del pueblo a cargo de la Banduca Brañajana y continuará con el Coro Ronda Salines, a partir de las 13.30 horas.

A partir de las 20.00 horas, Álvaro Fernánez y Puri Díaz ofrecerán un extenso repertorio de canciones montañesas e invitarán al público a cantar y bailar; y, a las 21.00 horas, será el momento de la Banduca L'Ábrigu con su primer disco, 'Galerna', editado en 2024 y compuesto íntegramente por canciones recuperadas y adaptadas de la tradición cántabra (jotas a lo pesao y a lo ligero, pasacalles, pasodobles, tonadas, etcétera).

Origen Cultura ha recorrido este verano nueve localidades y, tras su paso por Puente San Miguel, llegará a San Felices de Buelna, para visibilizar el trabajo de más de 40 agrupaciones, artistas y bandas de Cantabria.