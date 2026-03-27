El Puerto de Santander inaugura el nuevo tacón y la rampa de Raos 9 que aumentan su operatividad y competitividad

Inauguración del tacón y la rampa de Raos 9 del Puerto de Santander. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander ha inaugurado este viernes el nuevo tacón y la rampa del Muelle de Raos 9, tras una inversión cercana a los 15 millones de euros -de los que 3,5 proceden de los fondos CEF 'Conectar Europa-, que permitirán aumentar la operatividad y la versatilidad de este muelle, mejorando los movimientos de carga y descarga, y ganar en competitividad.

A la inauguración han asistido el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y el delegado del Gobierno, Pedro Casares, entre otras autoridades, quienes han reivindicado la importancia de poner en marcha una autopista ferroviaria Santander-Madrid.

El presidente de la APS ha asegurado que se trata de una obra "fundamental" destinada a un tráfico "estratégico y muy especializado" como es el rodado, que servirá "para aumentar la operatividad y versatilidad del muelle".

Una infraestructura que se suma, ha indicado, a las "importantes" inversiones que está desarrollando la APS para lograr un aumento de la eficiencia y la capacidad de la terminal de automóviles, así como la mejora de la conectividad ferroportuaria y el aumento de la digitalización en los procesos logísticos.

Así, además del tacón y la rampa y del propio muelle de Raos 9, destacan la ampliación del silo de automóviles, la rampa para tráfico rodado de Raos 7 y la creación de nuevas zonas de actividades logísticas como el triángulo curvilíneo que pondrá a disposición de este tráfico 37.000 nuevos metros cuadrados y la ciudad de Transportes de Santander (CITRASA), que hará lo propio con otros 100.000 metros cuadrados.

Según ha señalado, el hecho de que el Puerto de Santander cuente con conexiones marítimas regulares para tráfico rodado y con las infraestructuras necesarias en sus muelles, hace que "esté plenamente justificada" la aspiración a una autopista ferroviaria Santander-Madrid.

"Se trata de la pieza que nos falta para crear un verdadero corredor verde para el transporte de mercancías entre el centro peninsular español, Reino Unido y el norte de Europa", ha manifestado.

En este punto, ha trasladado que el Puerto de Santander, tres operadores ferroviarios -Tramesa, Transfesa y Low Cost Rail- y varios cargadores han dado ya "los pasos necesarios" ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la puesta en marcha de esta infraestructura y esperan dar "pronto" noticias "positivas" al respecto.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha puesto en valor el compromiso del Ministerio de Transportes para avanzar en la propuesta de la APS a ADIF para la creación de una autopista ferroviaria hacia Madrid, que "está siendo ya analizada" por el Ministerio de Transportes; así como para cofinanciar con el Gobierno regional la estación intermodal en La Pasiega.

Y es que, según ha señalado, la cuota de ferrocarril del Puerto de Santander, que supera la cuota del 16% cuando la media del sistema portuario es del 7%.

Así, Casares ha reivindicado la "apuesta decidida" del Gobierno de España, a través de Puertos del Estado y el Ministerio de Transportes, para que el Puerto de Santander sea "palanca de progreso, desarrollo logístico y crecimiento económico".

Una apuesta que se materializa en colaboración con el resto de instituciones públicas, ha dicho, y que está permitiendo "transformar como nunca en la historia el Puerto de Santander".

Mientras que Buruaga también considera "necesario" impulsar el proyecto de autopista ferroviaria entre Santander y Madrid, y ha apelado a "echar el resto" para que el Puerto de Santander se convierta en "la capital de un gran corredor verde para el transporte de mercancías entre el centro peninsular y el norte de Europa".

Además, ha indicado que el Gobierno central "tiene ahora la palabra" para "desbloquear" el tren con Bilbao, que el Gobierno de Cantabria seguirá reivindicando con salida desde Santander y en la modalidad de conexión mixta para pasajeros y mercancías.

También ha confiado en firmar antes del verano el convenio con ADIF para financiar al 50% la estación intermodal de La Pasiega, centro logístico que "va a ser una realidad en 2030, dos años antes de lo previsto, y que es clave para el futuro del Puerto y de Cantabria".

De esta forma, ha instado a "seguir pisando el acelerador" y aportar respuestas a la conectividad ferroviaria, de forma que el Puerto de Santander no pierda su condición de líder en tasa de intermodalidad.

Finalmente, ha señalado la importancia para Cantabria del Puerto de Santander, que representa en la actualidad el 14% del PIB regional y el 11% del empleo. Y ha valorado los resultados conseguidos en 2025, cuando se volvieron a superar los 7 millones de toneladas, y el "espectacular arranque" de 2026.

Al acto también han asistido los consejeros de Industria, Eduardo Arasti, y de Fomento, Roberto Media; los alcaldes de Santander, Gema Igual, y de Camargo, Diego Movellán; el director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, Manuel Arana; y representantes de la empresa adjudicataria del proyecto (Ferrovial).

LAS OBRAS

La construcción del tacón ha consistido en la instalación de un tablero de hormigón de 60 centímetros de canto y con forma de L, sustentado por pilotes de 1,20 metros de diámetro. En total, se han empleado 2.872 metros lineales de estos pilotes, 1,56 millones de kilos de acero corrugado y 4.900 metros cúbicos de hormigón. La actuación ha tenido un presupuesto de 10,1 millones de euros.

En cuanto a la rampa, que ha sido fabricada en un astillero de Vigo y pesa 535 toneladas, está formada por un puente de acero unido rígidamente a un flotador, también de acero. Tiene una longitud total de 34 metros y una anchura de 16 metros en el entronque con el tacón y de 31 metros en el extremo de conexión con el barco. Su ejecución ha supuesto una inversión de 4,8 millones de euros.

Ambas infraestructuras, ejecutadas en un plazo de once meses, forman parte del plan de inversiones de la APS para el periodo 2025-2029, que cuenta con una previsión de inversión público-privada de 270,3 millones de euros e incluye, además, la construcción del Muelle de Raos 6, la ampliación del silo de automóviles y la mejora de varios muelles, así como otras actuaciones relacionadas con edificaciones portuarias, sostenibilidad, energía, digitalización o innovación.

Y es que el Puerto de Santander canaliza gran parte del tráfico ro-ro (rodado) de la cornisa Cantábrica, siendo el primero tanto en toneladas como en unidades de transporte intermodal y el segundo en tasa de intermodalidad ferroviaria (15%) de todos los puertos del Estado.

Pese a que el volumen se redujo con respecto al año 2024, en 2025 se volvieron a superar los 2 millones de toneladas de tráfico ro-ro, cifra que representa un tercio de toda la mercancía que pasa por el puerto. Además, el tráfico de vehículos nuevos registró el ejercicio pasado un incremento del 5,8% hasta alcanzar las 336.868 unidades.