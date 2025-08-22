El Puerto de Santander solo registró cinco intentos de polizones este 2025

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander solo ha registrado cinco intentos de intrusiones por parte de polizones en lo que va de 2025, tras la tendencia de descenso de los últimos ejercicios.

Una cifra que ha puesto de relieve este viernes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en una visita a la Comandancia de la Guardia Civil, donde ha destacado el "extraordinario momento" que vive el Cuerpo y ha puesto como ejemplo los datos del puerto.

Como ha señalado, el descenso de este problema es algo "extraordinario" teniendo en cuenta que "antes éramos en noticia por las intrusiones en la actividad de los buques del puerto, y hoy prácticamente son una anécdota".

De hecho, en 2021 se llegaron a registrar más de 2.000 intentos, en un momento en el que numerosos ciudadanos albaneses en situación irregular trataban de llegar a Reino Unido e Irlanda como polizones en el ferry y en buques mercantes con destino a ambos países. En esa época, llegaron a computarse hasta 200 incursiones en un solo día.

En concreto, en 2021 se contabilizaron 2.194 intentos, si bien en el 2022 ya se inició un descenso y se redujeron a 450, tendencia que ha continuado hasta bajar a esos cinco casos en 2025 tras desplegar medidas en la Autoridad Portuaria, tanto en el cerramiento perimetral de las instalaciones como con el refuerzo de efectivos de seguridad.