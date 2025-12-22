Un queso de La Pasiega de Peña Pelada obtiene un Gran Oro en el Frankfurt International Trophy - LA PASIEGA DE PEÑA PELADA

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Queso Cañón elaborado por la quesería cántabra La Pasiega de Peña Pelada ha recibido el Gran Oro en el certamen internacional Frankfurt International Trophy. Además, el Queso Ahumado ha sido reconocido con una medalla de plata, consolidando así su trayectoria internacional ya que, hace menos de un mes, este producto fue galardonado con una medalla bronce en el World Cheese Awards celebrado en Berna (Suiza).

El Frankfurt International Trophy es una competición internacional celebrada en Alemania que reúne a un amplio jurado de expertos. De hecho, en todas las ediciones el presidente de este certamen es un famoso chef con estrellas Michelin que, por su presencia, promueve el concurso y los productos que en él se seleccionan en el mundo de la restauración.

En concreto, el Queso Cañón (que toma el nombre de la famosa fábrica de cañones que hizo popular a La Cavada, el pueblo en el que se produce, entre los siglos XVII y XIX) ha obtenido la calificación de Gran Oro con una puntuación de 93/100, lo que lo sitúa entre los quesos mejor valorados de este prestigioso concurso.

Esta elaboración, que lleva apenas tres años en el mercado, suma esta medalla a su palmarés. En el que cuenta con una plata en los World Cheese Awards de 2024 y el reconocimiento de Mejor Queso Especial de Cantabria en los premios AFCA 2024.

Elaborado con leche pasteurizada de vaca se trata de un queso semicurado de corteza enmohecida. Su seña de identidad es la tira de carbón vegetal que se encuentra en el centro de la pasta del queso, la cual le aporta ese aspecto y sabor característico que, al igual que su corteza natural, le proporciona un sabor diferenciado.

Respecto al Queso Ahumado de La Pasiega de Peña Pelada, uno de los iconos de la quesería, esta nueva plata mantiene su reconocimiento internacional ya que, año tras año, ha sido premiado en diferentes concursos. Así, en los dos últimos meses, ha logrado dos nuevas distinciones, la mencionada plata en el Frankfurt International Trophy y una medalla bronce en el World Cheese Awards celebrado en Berna (Suiza).

Este queso destaca su corteza de color amarillo-ocre producida por su ahumado, que se realiza de forma natural con madera de haya, adquiriendo así el olor y sabor típico del ahumado.

El director de La Pasiega de Peña Pelada, César Ruiz, ha valorado este galardón. "Wstamos muy orgullosos de haber recibido estos premios que vienen a certificar el esfuerzo de nuestro equipo. Nos hace especial ilusión que hayan llegado varios reconocimientos internacionales en estos últimos meses de 2025, lo que nos motiva a poder llevar nuestros quesos fuera de nuestras fronteras", ha señalado en una nota de prensa.