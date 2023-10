Quiñones rechaza "entrar en ningún debate" del PSOE tras la crítica de Zuloaga por una multa

Daniel Fernández "Parece que Zuloaga no se acuerda cuando desarrollaba sus funciones de delegado que la ley está para cumplirla"



SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Cantabria, la socialista Ainoa Quiñones, ha declinado "entrar en ningún debate" interno del PSOE tras criticar el líder del partido en la región, Pablo Zuloaga, una multa de la Delegación al Ayuntamiento de Castro Urdiales, del mismo color político.

"Yo no voy a entrar en ningún debate y menos dentro de mi propio partido y me voy a dedicar a lo que he estado dedicándome desde que me nombraron delegada del Gobierno, que es a trabajar y a servir a esta comunidad autónoma", ha zanjado Quiñones este martes, a preguntas de los periodistas sobre la información que publica 'El Diario Montañés'.

De acuerdo con esa noticia, Zuloaga habría echado en cara a Quiñones el haber multado al Consistorio castreño, gobernado por el PSOE, ante más de medio centenar de asistentes al comité regional, celebrado el pasado viernes por la tarde y cuando la delegada había abandonado ya el cónclave.

La sanción, de 30.000 euros, se impuso el pasado mes de julio, por el lanzamiento de los fuegos artificiales de las fiestas del Coso Blanco desde el rompeolas de Castro y, al parecer, sin permiso para ello.

Quiñones ha rechazado entrar en el debate, tanto en el interno del PSOE como en el hecho de que se cuestione el cumplimiento de una ley o la imposición de una multa, y más cuando "ni siquiera es algo que a mí me competa", ha apostillado, para indicar que se trata de "una sanción administrativa que habrán tramitado funcionarios".

En cualquier caso, la máxima representante del Estado en Cantabria ha destacado que en la Delegación del Gobierno, "evidentemente, no miramos el color político cuando entra algo". "Y no tengo nada más que decir", ha concluido.

LA LEY ESTÁ PARA CUMPLIRLA

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha recordado a Zuloaga que "la ley está para cumplirla".

"Parece ser que el secretario general no se acuerda cuando desarrollaba sus funciones de delegado del Gobierno que la ley está para cumplirla y por lo tanto, nosotros no podemos ir por lugares que no son los que marca la normativa" ha subrayado Fernández en referencia a los permisos que no solicitó el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Además, el concejal ha puesto en valor el trabajo que está desarrollando Quiñones al frente de la Delegación del Gobierno, que está llevando a cabo "con una eficacia y un saber estar exquisito", ha destacado.

Por lo tanto, en su opinión, "no hay nada que discutir por aquel que cumple la ley". "Si nosotros en Santander pedimos que cumpla la ley el Partido Popular, nosotros, como responsables de la Delegación del Gobierno, estamos cumpliendo la ley: se está demostrando", ha concluido a preguntas de la prensa.